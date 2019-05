Botrány

Szexuális visszaéléssel gyanúsított brazíliai püspök lemondását fogadta el Ferenc pápa

A Szentszék rövid közleményben jelentette be pénteken, hogy Ferenc pápa elfogadta Vilson Dias de Oliveira püspök, a brazíliai Limeira egyházmegye vezetőjének lemondását. 2019.05.18 02:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Brazíliai sajtóforrások szerint Oliveira püspök fedezte az egyházmegyéjében papok elkövette szexuális visszaéléseket, valamint zsarolási ügybe is keveredett.



Ezzel egy időben a Szentszék bejelentette, hogy a vatikáni bíróság felmentette Herman Geissler atyát, a Hittani Kongregáció tagját. Herman Geisslert szexuális zaklatással vádolták: a pap januárban lemondott a kongregációban betöltött tisztségéről. Az öt tagú vatikáni bíróság a papot nem találta bűnösnek.



Alessandro Gisotti szentszéki szóvivő közlése szerint Ferenc pápa Lengyelországba küldi Charles Scicluna érseket, vatikáni ügyészt, aki az egyházon belüli szexuális visszaélések kivizsgálását vezeti. Scicluna érsek most vizsgálatot indított a varsói egyházmegyében történt esetekről, miután erről lengyel dokumentumfilm is készült, amelyet néhány nap leforgása alatt 17 millióan látták a közösségi videómegosztó oldalakon.



A szentszéki szóvivő elmondta, hogy Ferenc pápa a lengyelországi apostoli nuncius közvetítésével közelségét fejezte ki a lengyeleknek.



Az egyházfő május 9-én adott ki motu proprio (saját kezdeményezéséből) apostoli rendelkezést a kiskorúak védelméről, pontosan megszabva az egyházmegyék kötelességeit szexuális visszaélések gyanúja esetén.