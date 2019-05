Diplomácia

MOGYE-ügy - Kártérítést követel a rektor egy magyar oktatásért harcoló aktivistától

Nagy összegű, félmillió lejes (34 millió forint) kártérítést követel Leonard Azamfirei, a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány- és Technológai Egyetem (MOGYTTE) rektora egy becsületsértési perben Ádám Valériántól, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) elnökétől.



A bírósági ügyről a Krónika napilap számolt be csütörtökön.



A rektor szerint jelentős erkölcsi kárt okoztak neki a civil aktivista "beszólásai". Azt mondta, hogy egy élő tévéműsor alatt telt be a pohár nála. Semmi baja nincs a Ádám Valérián polgári harcával, tüntetéseivel, "elvégre mindenkinek joga van a véleménynyilvánításhoz". Azt viszont nem nézheti el - folytatta, hogy a tévében egyenes adásban bűnözőnek nevezze, és ha megtette, akkor viselje a következményeit.



A bírósághoz forduló Leonard Azamfirei a periratban azt közölte, hogy Ádám Valérián az Agenda de Mures helyi lap Facebook-oldalán ez év február 8-án közvetített interjúban tett sértő kijelentést.



Az RMOGYKE elnöke nem tagadta, hogy bűnözőnek nevezte a rektort. Szerinte azzal, hogy Azamfirei a politikum és a bíróság hathatós támogatásával semmibe veszi az oktatási törvény kisebbségekre vonatkozó előírásait és folyamatosan keresztbe tesz a magyar nyelvű oktatásnak, bűncselekményt követ el. "Ceauşescu sem 1989. december 25-én, tíz perccel a kivégzése előtt vált bűnözővé, amikor a rögtönzött bíróság kimondta róla azt, hanem évek, évtizedek során" - replikázott Ádám Valérián.



Az RMOGYKE elnöke hozzátette: Románia tele van olyan bűnözőkkel, akiknek - a lakosság tüntetései és a nyugati diplomácia tiltakozásai ellenére - a hajuk szála sem görbül. Szerinte "Azamfirei is egyik a sok közül", hiszen azoknak a romániai rektoroknak és dékánoknak a sorában szerepel, akik tudományos dolgozataikban plágiumot követtek el, mégsem kellett megválniuk vezetői tisztségüktől.



Ádám Valérián hozzáfűzte: tisztában van azzal, hogy a marosvásárhelyi orvosi rektora nem az ő pénzéből szeretné "még nagyobbra kerekíteni" a vagyonát - a per célja szerinte kimondottan a megfélemlítés. Hozzátette: nem hajlandó lemondani a tiltakozó akciókról mindaddig, amíg a magyar nyelvű oktatás kérdése nem rendeződik.

Az RMOGYKE az elmúlt években folyamatosan utcai tiltakozásokat szervezett Marosvásárhelyen és Bukarestben a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés elsorvasztása miatt. Tiltakozásaitól az egyetem magyar tagozatának a vezetői elhatárolódtak.



Az állami egyetem román vezetése és magyar tagozata között 2011-ben alakult ki éles konfliktus amiatt, hogy az egyetem vezetősége az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait. A magyar tagozat tavaly szeptemberben arról döntött, hogy a magyar vezetők mindaddig nem töltik be tisztségeiket, amíg nem születik a magyar nyelvű oktatás jövőjét hosszú távon biztosító, megnyugtató döntés. Távolmaradásukkal az ellen tiltakoztak, hogy álláspontjukat rendszeresen figyelmen kívül hagyta az egyetem vezetése.



A MOGYE román királyi rendelettel, kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1945-ben. A kommunista párt vezetőinek szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyart. Az elmúlt években az egyetem vezető testületei a román oktatók kétharmados többségével a magyar tagozat elsorvasztására törekedtek.



A MOGYE tavaly egyesült a Petru Maior Egyetemmel, és vette fel a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány- és Technológiai Egyetem nevet.