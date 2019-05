Diplomácia

Újra megszavazta a szlovák parlament a himnusztörvényt

A szlovák parlament megtörte az államfő vétóját a más államok himnuszainak éneklését és játszását is tiltó törvénymódosítás esetében, és újra megszavazta a himnusztörvényt, ugyanakkor elfogadta a hidas képviselők módosítását is, amely gyorsított eljárásban javítaná ki a magyar himnusz éneklését tiltó passzust - tudósította az Inforádió.



Andrej Kiska köztársasági elnök a törvényt ellentétesnek találta a jogbiztonság és a jogállamiság elvével, ezért nem írta azt alá, hanem visszaküldte a parlamentnek újratárgyalásra. A képviselők azonban pénteken megtörték az elnöki vétót, és ismét elfogadták a jogszabályt. Az igen gombot most 86 képviselő nyomta meg. A törvény módosítására viszont nem kerülhetett sor, ezúttal ugyanis a jogszabály elutasításáról vagy újbóli elfogadásáról kellett dönteniük a honatyáknak. A jogszabály így tehát továbbra is tartalmazza a külföldi himnuszok lejátszására és éneklésére vonatkozó vitatott rendelkezést.



A Smerrel és a Szlovák Nemzeti Párttal koalícióban kormányzó Híd magyar képviselői korábban tévedésből szintén megszavazták a törvénymódosítást. Pénteken viszont a Híd frakciója nem bólintott rá az elnöki vétót megtörő határozatra.



A képviselők ugyanakkor a Híd javaslatáról is döntöttek, amely arról szól, hogy a parlament gyorsított eljárásban tárgyaljon a külföldi himnuszokról szóló rendelkezés módosításáról.



A párt a módosítással azt akarja elérni, hogy a természetes és jogi személyek továbbra is lejátszhassák és énekelhessék egy másik ország himnuszát.



Bastrnák Tibor, a Híd frakcióvezetője a módosítójavaslat elfogadása nélkül is biztosra veszi, hogy nem jár büntetés a himnuszéneklésért. „Továbbra is énekelhető idegen ország himnusza – így a magyar himnusz is – Szlovákia területén mindenféle szankció nélkül” – fogalmazott a frakcióvezető.



Gál Gábor, a Híd igazságügyi minisztere korábban jelezte: a módosításuk csupán egy mondatból állna, azt kellene beiktatni a törvény szövegébe. Ez pedig így hangzik: „Az előző mondat nem érinti a természetes és jogi személyek más állam himnuszának lejátszásához vagy elénekléséhez fűződő jogát”. „Azt is javasolni fogjuk, hogy a bírság, amit a járási hivatal szabhat ki a törvény megsértése vagy helytelen értelmezése miatt, kerüljön ki a jogszabályból” – pontosított Gál Gábor.