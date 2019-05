Tűzvész

Nagy mennyiségű ólompor a Notre-Dame körüli téren

A párizsi Notre-Dame áprilisi tűzvészében leomlott huszártoronyból felszabadult ólom nem jelent egészségügyi veszélyt a levegő minőségére, de "nagyon jelentős mennyiségben" található por formájában a katedrális körüli téren - közölte csütörtökön a párizsi prefektúra.



"A tűzvész óta végzett vizsgálatok azt jelzik, hogy nincsen ólomszennyezési veszély a levegő belégzésekor, de megerősítik, hogy a katedrális közvetlen környezetében ólompor található" - olvasható a tűzvész után 17 nappal kiadott jelentésben.



A levegő minőségét illetően a Cité-szigeten mért minden érték szerint az ólomkoncentráció a 0,25 ?g/m3 (250 ng/m3)-ös határértéke alatt van.



A vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a katedrális közvetlen környezetében az ólompor lerakódott "helyenként nagyon jelentős mértékben a talajon" a székesegyház előtti téren és a sétányon, amely továbbra is le van zárva.



A vizsgálatok szerint az ólompor szintje 10-20 g/kg a talajon a 0,3 g/kg-os határértékhez képest. A székesegyházra néző épületek felsőbb szintjeit már megtisztították a portól.



A hatóságok ugyanakkor azt tanácsolják a Notre-Dame körül élőknek, hogy nedves kendővel vagy még inkább porszívóval takarítsák ki a lakásaikat, rendszeresen mossanak kezet és a gyerekek játékait is mossák le rendszeresen.



A közlemény arra is emlékeztetett, hogy az ólommérgezésnek leginkább a hatévesnél fiatalabb kisgyerekek és a terhes nők vannak kitéve.



A Notre-Dame megtisztítását a Robin Hood nevű környezetvédő szervezet már a katasztrófa másnapján kérte a leomlott huszártorony és a leégett tetőszerkezet magas ólomtartalma miatt.



A vizsgálatok - a katedrális közvetlen környezetén kívül - a Cité-szigeten és a rakpartokon sehol nem észlelték, hogy az ólom koncentrációja a talajon magasabb lenne a határértékeknél - jelezte a prefektúra.



A több mint 850 éves gótikus székesegyházban április 15-én a kora esti órákban csaptak fel a lángok, leégett a tetőszerkezet, leomlott a kúp alakú huszártorony. A Párizs szívében, a Cité-szigeten található épület a legjelentősebb európai turistalátványosság, évente 13 millióan keresik fel.