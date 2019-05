Gyilkosság

Magyar nő holttestét találták meg egy londoni lakás fagyasztójában

hirdetés

Magyar nő holttestét találták meg egy londoni lakásban - közölte kedd este a Scotland Yard.



A londoni rendőrség ismertetése szerint a nyomozók még április 26-án, bejelentés alapján vonultak ki a kelet-londoni Canning Town városrész Vandome Close nevű utcájának egyik lakásába, ahol egy fagyasztóban két női holttestet találtak.



A kedd esti tájékoztatás szerint az egyik áldozat a 34 esztendős Sz. H. magyar állampolgár volt, aki több éve élt az Egyesült Királyságban, bár bejelentett állandó lakcíme nem volt.



A rendőrség szerint a másik áldozat a 38 éves, háromgyermekes Mihrican Mustafa, akinek eltűnését tavaly májusban jelentették be.



A Scotland Yard beszámolója szerint az eddigi vizsgálatok nem tárták fel a két nő halálának pontos okát, de mindkét áldozat számos sérülést szenvedett.



Simon Harding, a Scotland Yard emberölési ügyek és egyéb kiemelten súlyos bűncselekmények vizsgálatára szakosodott parancsnokságának nyomozó főfelügyelője közölte, hogy jóllehet Sz. H. hivatalos azonosítási eljárása még hátravan, és a hatóságok további vizsgálatokat folytatnak, de a magyar áldozat haláláról a rendőrség kedden már tájékoztatta a hozzátartozókat.



A londoni rendőrség kedd este közzétette Sz. H. fotóját is.



Harding szerint a Scotland Yard úgy tudja, hogy Sz. H. utoljára 2016 nyarán adott hírt magáról, amikor egy magyarországi ismerősével beszélt telefonon.



A nyomozótiszt szerint ki kell deríteni, hogy valóban ez volt-e az utolsó alkalom, amikor Sz. H. kapcsolatba lépett valakivel.



Harding közölte: éppen ezért kéri, hogy ha valaki ennél későbbi időpontban is hallott Sz. H.-ról, lépjen kapcsolatba az ügyet vizsgáló nyomozócsoporttal.



Harding szerint az is kiderítésre vár, hogy a két áldozat ismerte-e egymást, kikkel álltak kapcsolatban, milyen életvitelt folytattak és mit csináltak a Canning Town negyedben, illetve abban az utcában, ahol holttestüket megtalálták.



A Scotland Yard tájékoztatása szerint egy 50 éves férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek, majd szabadlábra helyeztek, de a vizsgálatot folytatják vele szemben.



Őrizetbe vettek egy Zarhid Younis nevű 34 éves férfit is, aki a lakásban élt. Ellene vádat emeltek elhunytak törvényes és tisztes temetésének megakadályozása bűncselekmény elkövetésének gyanújával.