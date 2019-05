143 emberrel a fedélzetén csúszott a Szent János-folyóba egy repülőgép

Péntek este 143 fővel a fedélzetén a folyóba csúszott egy, a floridai repülőtéren landolni próbáló utasszállító repülő. A gép fennmaradt a víz tetején. A hírek szerint nem történt tragédia, de 21 embert kórházba kellett szállítani, de senki sem sérült meg veszélyesen.



A Boeing 737-es (nem az a típus, ami az utóbbi időben több balesetet is szenvedett) a Kuba szigetén lévő Guantánamo-öböl amerikai haditengerészeti támaszpontjáról érkezett. A 7 tagú legénységen kívül a 136 utas katonák, családtagjaik, valamint az amerikai védelmi minisztériumnak különböző feladatokat végző emberek voltak.



Mike Conner kapitány, a Jacksonville Naval Air Station parancsnoka szerint egyenesen csoda történt, a sok hozzáértő szakember nélkül sokkal rosszabb is történhetett volna. Azt még nem tudják, hogy az időjárás miatt nem tudott megállni a Jacksonville repülőtér leszállópályáján a gép, és ezért csúszott bele a Szent János-folyóba, vagy esetleg más okozta a balesetet.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS