Szakadékba zuhant egy busz Indiában, sok halott

Legalább tizen meghaltak, 26an megsérültek, amikor éjszaka szakadékba zuhant egy busz az Észak-Indiában fekvő Himácsal Prades államban. A jármű vezetője egy 90 méteres meredélynél elvesztette uralmát a busz felett a hegyvidéki terepen.



A sofőr, aki túlélte a szerencsétlenséget azt mondta, hogy a rossz időjárási körülmények miatt nem lehetett fékezni és ez vezetett a tragédiához. A baleset az állam székhelyétől, Simlától 327 kilométerre északnyugatra lévő Pancspulla településnél volt.



A helyszínre mentőalakulatot vezényeltek, amelynek tagjai a helyiekkel karöltve vasárnap reggelig azon munkálkodtak, hogy kiemeljék a sebesülteket és a halottakat.

SP Chamba, Dr Monika: A private bus on Pathankot- Dalhousie route fell into a gorge at Panchpulla near Banikhet, today. 8 people died in the incident. Police team led by DSP Dalhousie investigating. #HimachalPradesh pic.twitter.com/9kA33nQ6U2