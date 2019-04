Spanyolország

Megkezdődött a szavazás az előrehozott spanyol parlamenti választásokon

A szavazóhelyiségek megnyitásával vasárnap reggel 9 órakor kezdetét vette a voksolás Spanyolországban, a spanyol demokrácia történetének 14. parlamenti választásán. 2019.04.28 09:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A választók este 20 óráig adhatják le szavazataikat az ország 8131 településén és városában, több mint 23 ezer helyszínen.



A választásra jogosult 36,9 millió spanyol állampolgár közül több mint 2 millióan szavazhatnak külföldről, a legtöbben, több mint 420 ezren Argentínából.



A spanyol belügyminisztérium tájékoztatása szerint a szavazás zavartalanságát több mint 92 ezer rendfenntartó biztosítja ezen a napon országszerte.



A szaktárca létrehozott egy különleges egységet is, amelynek feladata a választások eredményének befolyásolását célzó informatikai támadások kivédése.



A szavazás lebonyolításának teljes költsége 138,9 millió euró.



A spanyol választók 350 alsóházi (kongresszus) és 208 felsőházi (szenátus) képviselői hely sorsáról döntenek.



A közvélemény-kutatási előrejelzések szerint a voksolás kimenetele sosem volt még ennyire bizonytalan, egyforma esélye van akár bal-, akár jobboldali kormány megalakulásának, de újabb belpolitikai patthelyzet is elképzelhető, amikor egyik tömb sem rendelkezik a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséggel.



Amennyiben a választások után valamelyik politikai oldal többségbe tud kerülni, Spanyolország történetében először alakulhat koalíciós kormány.



A legutolsó, a kampánycsend előtt öt nappal nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás szerint, amelyet a GAD3 intézet készített az ABC című konzervatív napilap számára, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) a szavazatok 31,5 százalékával győzelemre, és 134-139 mandátumra számíthat a törvényhozásban.



Eszerint második helyre várható a konzervatív Néppárt (PP) a szavazatok 20,1 százalékával, 81-86 közötti képviselő hellyel. Harmadik lehet az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt 13,9 százalékos támogatottsággal, 42-44 mandátummal.



Az Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) radikális baloldali párttömörülés 12,1 százalék szavazatot, és ez alapján 27 képviselői helyet kaphat, míg a VOX párt a voksok 11,4 százalékára és 30-32 mandátumra esélyes. Utóbbi parlamentbe jutásával 1982 óta először kerülhet újból radikális jobboldali párt a spanyol törvényhozásba.



A felsoroltakon kívül hét kisebb, köztük katalán és baszk nacionalista erők szerezhetnek mandátumot.



A GAD3 hétfőn megjelent felmérése mintegy 8 millióra becsülte a bizonytalan szavazók számát, akik még nem döntöttek arról, hogy kire adják majd a voksukat.



A különböző kutatások 71-73 százalék közötti választási részvételt jósolnak. A legutóbbi, 2016 júniusában rendezett általános parlamenti választásokon a jogosultak 69,8 százaléka szavazott Spanyolországban.



A mintegy 5 millió lakosú, kelet-spanyolországi valenciai autonóm közösségben ezen a napon regionális parlamenti választásokat is tartanak.