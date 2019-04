Erőszak

Megrugdosta a börtönőr az elítéltet - kirúgták! - videó

Kirúgtak, majd le is tartóztattak egy börtönőrt, miután megrugdosott egy fogvatartottat. Amikor éppen az ételmaradékot ürítették ki a rabok, az egyik odadobott egy kis élelmet annak a madárnak, aki éppen arra szállt némi kis elemózsia reményében. Ám a börtönőr ezt szabályszegésnek minősítette és 50 fekvőtámasszal büntette. A rab, amikor már nagyon elfáradt, az őr még jól meg is rugdosta. Mivel nem tilos madarat etetni, fekvőtámaszra kényszeríteni és rugdosni viszont annál inkább, ezért az őrt azonnal kirúgta a börtönigazgató és még le is tartóztatták.