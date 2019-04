Diplomácia

Megkezdődött Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin találkozója Vlagyivosztokban - videó

Megkezdődött Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin találkozója Vlagyivosztokban. A hatalmat 2011-ben apjától megörökölt észak-koreai diktátor először találkozik az orosszal, de már két történelmi találkozón is túl van Donald Trumppal.



Kim Dzsongunnak ez az első külföldi útja, amióta újraválasztották idén áprilisban az észak-koreai államtanács élére.



Kim Dzsongun szerdán érkezett meg páncélvonatán Oroszországba, a találkozó első órája négyszemközt zajlott, ezután csatlakoznak a vezetőkhöz a delegációk. Mindenesetre, nem tervezik a felek sem közös dokumentum aláírását, sem közös sajtótájékoztatón való részvételt.



A Vlagyivosztokhoz tartozó Russzki-szigeten lévő egyetemi campusban tartott találkozó után - ahol Kim Dzsongun is megszállt - Putyin rögtön Pekingbe látogat. Hivatalosan az Egy övezet - egy út gazdasági fórumra, de bizonyos, hogy a kínai és azorosz vezető a Kim Dzsongunnal folytatott megbeszéléseket is megvitatják.