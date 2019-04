Világvége

New York polgármestere az acélból és üvegből épülő felhőkarcolók betiltását ígéri

Sőt, kilátásba helyezte, hogy súlyos pénzbüntetésre számíthatnak azok az ingatlantulajdonosok, akik nem alakítják át az új környezetvédelmi előírásoknak megfelelően az épületeiket. 2019.04.23 13:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bill de Blasio, New York polgármestere egy hétfői televíziós interjúban az acélból és üvegből épülő felhőkarcolók betiltását ígérte.



De Blasio az MSNBC televízióban azt fejtegette, hogy New York ikonikus felhőkarcolói a legnagyobb környezetszennyezők, a város pedig a jövőben nagyobb figyelmet akar fordítani a környezetvédelemre. A polgármester drasztikus változásokat ígért.



"Egyértelmű és erőteljes üzenetet akarunk küldeni a károsanyag-kibocsátás csökkentésére" - mondta Bill de Blasio. Bejelentette, hogy öt éven belül a városban teljes egészében áttérnek a megújuló energia használatára. Egyben kilátásba helyezte, hogy súlyos pénzbüntetésre számíthatnak azok az ingatlantulajdonosok, akik nem alakítják át az új környezetvédelmi előírásoknak megfelelően az épületeiket.



"Ez lesz a világon az első nagyváros, amely azt mondja ingatlantulajdonosainak: meg kell tisztítanotok az épületeiteket, újra kell tervezni és át kell alakítani ezeket, energiát kell megtakarítani. Ha ezt nem teszitek meg 2030-ig, akkor komoly büntetést kaptok, akár egymillió dollárt, vagy még ennél is nagyobb összeget fizethettek" - mondta Bill de Blasio. Hozzáfűzte: "be fogjuk tiltani a hagyományos üveg-, és acélfelhőkarcolókat, és ha valaki ilyen épületet akar felhúzni, annak egy sor lépést kell megtennie a környezet védelme és az energiahatékonyság ügyében". A polgármester azt ígérte: az építési engedélyek régi gyakorlatát mindenképpen megszüntetik. Az ingatlantulajdonosoknak 2030-ig 30 százalékkal kell csökkenteniük épületeik környezetszennyezését.



A demokrata párti polgármester az úgynevezett Zöld New Dealre hivatkozott, amelyet Alexandria Ocazio-Cortez New York-i demokrata párti képviselő terjesztett elő a washingtoni képviselőházban. A tervezet radikális intézkedéseket javasolt az amerikai gazdaságban és energia-felhasználásban a káros anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében. A tervezetet, amely megvalósítása szakértők szerint 93 ezer milliárd dollárba kerülne, a képviselőházban leszavazták, mivel a demokrata párti politikusok jó része sem ért vele egyet.