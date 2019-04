Húsvét

Felnőtteket keresztel meg Ferenc pápa a nagyszombat esti vigília szertartásán

Négy olaszt, két dél-amerikai, egy indonéziai és egy albán felnőttet részesít a keresztség szentségében Ferenc pápa nagyszombat este a Szent Péter-bazilikában fél kilenckor kezdődő vigílián. 2019.04.20 15:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A húsvéti virrasztás szertartása hagyomány szerint a teljesen sötétbe boruló Szent Péter-bazilika bejárati csarnokában indul, ahol az egyházfő megáldja a tüzet és a húsvéti gyertyát. A gyertyára rávési a görög ábécé első és utolsó betűjét, az alfát és az ómegát, valamint az idei évszámot. A gyertyaviaszba négy tömjénmagot is beleilleszt kereszt alakban. Ezt követően a pápa meggyújtja a gyertyát, és ezt kézben tartva a bazilika főoltáráig halad, a vele koncelebráló papoktól kísérve.



Szokás szerint a hívőkkel teli Szent Péter-bazilika ezalatt teljes csendben és sötétben van, csak a papok és a hívők kezében levő gyertyák világítják meg. A bazilikában akkor gyulladnak meg a fények, amikor a pápa az oltárhoz ér. A szertartás során megszólalnak a Szent Péter-bazilika három napja néma harangjai is.



Ferenc pápa a virrasztáson nyolc személyt részesít majd a keresztség, valamint az első áldozás és bérmálkozás szentségében. Három férfi és öt nő van közöttük: a legfiatalabb 21, a legidősebb 61 éves.



A Szent Péter-bazilikában mintegy ötezren vesznek részt a húsvéti vigílián, aki nem jut be az épületbe, az a Szent Péter téri kivetítőkön követheti a szertartást.