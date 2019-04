Vádat emeltek a Szent Patrick katedrálisba benzines palackokkal behatolni próbáló férfi ellen

New Yorkban vádat emeltek a Szent Patrick katedrálisba szerdán este benzines palackokkal behatolni próbáló férfi ellen - jelentette be a New York-i rendőrség.



A 37 éves Marc Lamparello ellen gyújtogatás kísérlete, felelőtlen veszélyeztetés és birtokháborítás miatt emeltek vádat.



A férfi két benzines palackkal felszerelkezve akart bejutni a Manhattan szívében fekvő katolikus templomba, szerdán este, helyi idő szerint este nyolc óra előtt pár perccel. Be is jutott a katedrális ajtaján, de a biztonsági őrök ott feltartóztatták és hívták a rendőröket. Dulakodásra nem került sor, a férfi megadta magát a rendőröknek. A kifejezetten zavart idegállapotban lévő férfinál gyufát és gyúlékony folyadékot is találtak. Az intézkedés közben a két palackból némi benzin ömlött a templom kövezetére.



A helyi média információi szerint Lamparellót korábban New Jerseyben már letartóztatták birtokháborításért.



Az incidens nagy visszhangot váltott ki, hiszen alig két nappal azt követően történt, hogy Párizsban leégett a Notre- Dame -székesegyház és néhány héttel azután, hogy Louisianában gyújtogatásért és gyűlölet-bűncselekményért letartóztattak egy férfit, mert március végén három afroamerikai templomot gyújtott fel.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick's Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ