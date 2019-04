Katasztrófa

Megszólalt az orgonista, aki a Notre-Dame-ban játszott, amikor tűz ütött ki

Nemzetközi építészeti pályázatot hirdetnek a párizsi Notre-Dame-székesegyház leomlott huszártornya újjáépítésére, jelentette be szerdán Édouard Philippe francia kormányfő.



"A pályázat segítségével döntik el, hogy az eredeti másolatát építik meg vagy korunk technikáinak és kihívásainak megfelelő új toronyra van szükség - mondta" A 19. században Eugene Viollet-le-Duc által épített, 93 méter magas, fából készült és ólommal borított szerkezet összeomlott a hétfői tűzben. A székesegyház építése a 12. században kezdődött és csaknem 200 éven át tartott. Az eredeti huszártorony 1250-ben épült, 1786 és 1792 között lebontották.



Közben újabb részletek derültek ki arról, hogyan érte a hétfő esti misén tartózkodókat a tűz. Johann Vexo orgonista - aki hétfőn a misén játszott, amikor a lángok felcsaptak - elmondta, hogy az emberek nem reagáltak a tűzjelzőre, amely akkor kapcsolt be, amikor a pap részletet olvasott fel a Bibliából. Vexo szerint senki sem tudta, mit történt, mert először hallottak ilyet a székesegyházban. Az emberek ezután elindultak a kijárat felé, de többen visszatértek. Az orgonista elmondta, hogy még húsz percet töltött bent a kollégákkal beszélgetve.



A munkák költségeit még nem becsülték fel. A párizsi ügyészség bejelentette, hogy kedden a nyomozók 30 szemtanút hallgattak ki, és szerdán további kihallgatások lesznek. A szemtanúk között a katedrális biztonsági személyzetének tagjait, valamint a tető és a huszártorony renoválását végző vállalat alkalmazottait is kihallgatják. A vizsgálat elsődlegesen balesetet feltételez, amely szakértők és a francia média szerint a munkákkal lehetett kapcsolatos.



Tudományos szakértőket egyelőre nem engedtek be a székesegyház belsejébe, mert attól tartanak, hogy az épületszerkezet esetleg nem biztonságos.



Stephan Bern, Emmanuel Macron elnök örökségvédelmi tanácsadója elmondta, hogy szerdára a felajánlások összege várhatóan meghaladja az egymilliárd eurót.