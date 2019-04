Jó reggelt!

Az EP szigorítja a robbanóanyagok alkotóelemeihez való hozzájutás szabályait

hirdetés

A robbanószerkezetek házi előállításához felhasználható vegyszerek használatára és forgalmazására vonatkozó szabályok további szigorítását fogadta el az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén - közölte az uniós parlament kedden. Az intézkedés célja, hogy feltételezett terroristák ne gyárthassanak házi robbanószerkezeteket.



A 616 szavazattal, 7 ellenszavazattal és 21 tartózkodással elfogadott, és a tagállamok szakminisztereivel már egyeztetett új szabály felszámolva a meglévő hézagokat új vegyszereket vesz fel a betiltott szerek listájára, és egyértelmű engedélyezési és nyomonkövetési rendszereket hoz létre a veszélyes vegyszerek értékesítése területén. Az új szabályok a veszélyes vegyszerek internetes kereskedelmére is vonatkoznak.



Mint közölték, az intézkedés fontosságát az indokolja, hogy az Európai Unió területén 2015 és 2017 között elkövetett terrorista támadások közel 40 százalékában házilag készült robbanószerkezeteket használtak, amely egyértelműen rámutat a vonatkozó uniós szabályzás hiányosságaira.



A robbanóanyag-prekurzorok olyan vegyi anyagok, amelyek törvényes célokra felhasználhatók, de vissza lehet élni velük házi készítésű tiltott robbanóanyagok előállítása céljából. Az új szabályok korlátozzák majd az ilyen anyagok lakossági elérhetőségét, és biztosítják, hogy a gyanús tranzakciók az ellátási lánc minden pontján megfelelő módon ellenőrizhetőek legyenek.



A tagállamoknak a rendeletben foglalt feltételek mellett továbbra is lehetőségük lesz olyan engedélyezési rendszerek létrehozására, amelyek révén bizonyos korlátozott robbanóanyag-összetevők a fentiek ellenére is elérhetők lesznek a lakosság számára.



Az új szabályok emellett számos képzési és tájékoztatási kötelezettséget is bevezetnek a nemzeti ellenőrző hatóságok, valamint azon gazdasági szereplők számára, amelyek robbanóanyag-prekurzorokat állítanak elő vagy forgalmaznak.



A szabályozást még hivatalosan jóvá kell hagynia az uniós szakminiszterekből álló Tanácsnak a hatálybalépés előtt. Az új szabályokat 18 hónappal az unió hivatalos lapjában való közzététel után kell alkalmazni. A korábban kiadott engedélyek az új szabályok alkalmazását követő 12 hónapig maradnak érvényben.