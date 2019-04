Notre-Dame - Erdő Péter szolidaritását fejezte ki a párizsi érseknek

A levélben, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-hez eljuttatott, a bíboros azt írta: megrendülten értesült arról, hogy a nagyszerű párizsi Saint-Sulpice-templomot ért tűzeset után most, a nagyhét kezdetén a város főtemploma, a Boldogságos Szűz Máriának szentelt Notre-Dame áll lángokban.



"Szolidáris szeretetünkről biztosítjuk Michel Aupetit párizsi érseket és a francia katolikus közösséget" - fogalmazott.



"Hitet teszünk Krisztus irgalmas szeretete mellett, és megvalljuk reményünket, hogy a Mindenható Isten, aki a halálból feltámasztotta Krisztust, a mi közösségeinket is új életre, hitre és szeretetre támasztja" - olvasható a bíboros levelében.



A párizsi Notre Dame székesegyházban hétfő kora este ütött ki tűz, a lángok elpusztították a világhírű épület huszártornyát és a teljes tetőszerkezetet.

This is the most heartbreaking moment the world has experiencedhttps://t.co/knNAsNQNJv



For more updates#NotreDame pic.twitter.com/0rQ8UxoBOi

TM