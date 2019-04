Fejlesztés

Csehország a francia szabályok szerint építi meg nagysebességű vasutjait

hirdetés

Csehország a francia TGV társaság szabályai és normái szerint akarja kiépíteni saját nagysebességű vasúti hálózatát. Az együttműködésről pénteken a kelet csehországi Pardubicében, egy szakmai konferencián írt alá közös emlékeztetőt a cseh vasútvonalak kezelője (SZDC) és francia partnere (SNCT) - jelentette a CTK hírügynökség.



A szabályok és az előírások a nagysebességű vasútvonalak építésénél rendkívül fontosak. "Nem tudom elképzelni, hogy mindezt nálunk újra ki kellene dolgozni, amikor Franciaországban már negyven éve kitalálták és működtetik" - mondta Jirí Svoboda, a cseh vasútvonalak kezelőjének igazgatója a hírügynökségnek.



Az SZDC és az SNCF tavaly szeptember óta tárgyalt a francia szabályok átadásáról. Svoboda szerint a csehek ezért 11 millió koronát (138,6 millió forint) fognak kifizetni a franciáknak, de megéri, mert így nagyon felgyorsulhatnak a munkálatok.



A francia szabályok szerint épültek a marokkói és részben a spanyolországi nagy sebességű vasútvonalak is - tette hozzá.



"Nekünk nincsenek saját elemzéseink, ezeket most egy csomagban megkapjuk. Ebből megtudjuk, milyen követelményeket állítsunk a tervezők és az építők elé" - jegyezte meg Svoboda.



A memorandum alapján cseh szakértők mennek Franciaországba, hogy a helyszínen ismerkedjenek meg a tapasztalatokkal.



A szükséges projektek kidolgozását az SZDC már az idén elkezdi. Az első szakaszban három próbaútvonal létrehozását tervezik, Prága, Brünn és Ostrava mellett.



A konferencián elhangzott, hogy a nagy sebességű vasúti hálózat kiépítése mintegy 20-25 évig is eltarthat, a várható költségek elérhetik a 600 milliárd koronát.