Katonai tanács az ország élén

Letartóztatták a szudáni elnököt, rendkívüli állapotot rendeltek el

Letartóztatták Omar el-Besír szudáni elnököt, az ország irányítására pedig katonai tanács jött létre - jelentette be Avád Mohamed Ahmed Ibn Auf védelmi miniszter az állami televízióban.



Avád Mohamed Ahmed Ibn Auf szerint az elnököt biztonságos helyen tartják fogva.



Három hónapos rendkívüli állapotot hirdettek Szudánban, és az ország irányítását átvevő katonai tanács kétéves átmenet idejéig áll majd Szudán élén, ennek végén választásokat tartanak majd.



A biztonsági tanács korábban figyelmeztette a vezetést az országban kialakult veszélyes helyzetre és alternatívákat kínált annak feloldására. A rezsim továbbra sem reagált a problémákra. A helyzet elég nehéz, így az a döntés született, hogy egy kétéves átmeneti időszakban a fegyveres erők fogják irányítani az országot - nyilatkozta az altábornagy, aki bejelentette azt is, hogy további értesítésig lezárták az ország határait, és legalább 24 órára a légterét is. Avád felhívta a figyelmet, hogy a kartúmi nemzetközi repülőtér ez idő alatt nem fogad járatokat, és arról nem is szállhatnak fel repülőgépek. A szudáni védelmi miniszter tévébeszédében azt is közölte, hogy a parlamentet és a regionális kormányzatokat is feloszlatják, viszont az ország igazságszolgáltatási szervei a megszokott rendben tovább működnek.



A hadsereg csütörtök reggel mondatta le az országot már 30 éve uraló Omar el-Besír elnököt, aki az Iszlám Mozgalom nevű állampárt vezetője is volt.



Az állampárt székházát pedig megszállta a hadsereg.



Szudánban december óta tartanak az ezreket megmozgató demonstrációk.



A gazdasági nehézségek, a növekvő infláció és az üzemanyaghiány, illetve a kenyér árának emelkedése miatti tiltakozásokon egyre többen követelték a harminc éve hatalmon lévő Besír elnök távozását. A most 75 éves szudáni vezető 1989-ben jutott hatalomra katonai puccs révén.

A kormányellenes tüntetések jelképévé egy fiatal nő, Meet Alaa Salah vált.



Omar el-Besír a tüntetésekre válaszul februárban egy évre szükségállapotot hirdetett, és feloszlatta a kormányt.



Március közepén új, szakértői kabinetet nevezett ki a gazdasági válság kezelésére. Ezek az intézkedések azonban nem bizonyultak elégségesnek a hatalom megtartása szempontjából.



A szudáni tiltakozók legfőbb csoportja, a Szudáni Szakmai Kamara (SPA) csütörtökön további tüntetésekre szólított fel. Egyben elutasította a védelmi miniszter bejelentését arról, hogy az ország irányítását kétéves átmeneti időre egy katonai tanács venné át.