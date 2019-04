Diplomácia

Kelemen Hunor elmondta, szerinte miért tilthatták ki Ukrajnából

2019.04.08 16:48 ma.hu

Az RMDSZ elnöke a magyar közmédiának elmondta: soha nem sértette meg az ukrán államot, akkor sem, amikor két éve - több román képviselőhöz hasonlóan - maga is határozottan felemelte a szavát az anyanyelvű oktatást korlátozó új ukrán oktatási törvény miatt.



Felidézte: az RMDSZ képviselői akkor az Európa Tanács közgyűlésén is szót emeltek a jogszabály ellen, és Petro Porosenko ukrán elnökhöz fordultak, hogy ne hirdesse ki a törvényt, mert azt súlyosan diszkriminatív mind a magyar, mind a román kisebbségre.



Kelemen Hunor hozzátette: tudomása szerint az őshonos kisebbségek európai szintű jogvédelmét sürgető Minority SafePack kezdeményezést is rosszallják Kijevben.



"Ezzel kapcsolatosan mindenféle háttér-nyomásgyakorlás, meg információ jött-ment az elmúlt években, de hát azt hiszem, hogy ez megint csak egy tisztességes európai polgári kezdeményezés, amit a luxemburgi bíróság jóváhagyott, az Európai Bizottság befogadta. Abba az Európába igyekszik egyébként Ukrajna, ahol ezek a dolgok azért nem úgy néznek ki, ahogy ők kezelik" - jegyezte meg az RMDSZ elnöke.



Leszögezte, ezután is nagyon határozottan meg fog szólalni, amikor a kisebbségi jogok csorbulnak és az anyanyelvhasználatot korlátozzák, szűkítik.



Kelemen Hunor hétfőn levélben kért magyarázatot Ukrajna bukaresti nagykövetségétől a történtekre, továbbá európai szervezeteket is tájékoztatott arról, hogy szombaton az ukrán határrendészet minden magyarázat nélkül megakadályozta belépését Ukrajnába, román diplomata útlevelébe pedig bepecsételték, hogy 2020. október 13-ig kitiltották a szomszédos országból.



Az RMDSZ elnöke az Európai Néppárt (EPP) vezetőit kérte, figyelmeztessék Porosenko elnököt - akinek a pártja megfigyelői státust kapott az EPP-ban és tagfelvételét várja -, hogy eljárásuk "minden tűréshatárt túllép". Az ET elnökségi ülését Korodi Attila frakcióvezető tájékoztatta az RMDSZ-elnök Ukrajnából történt kitiltásáról.



Kelemen Hunor megerősítette: a román diplomáciától is lépéseket vár. Nem hagyható szó nélkül, hogy egy román diplomata útlevéllel rendelkező parlamenti képviselőt minden magyarázat nélkül ilyen bánásmódban részesítsen az ukrán állam - szögezte le az RMDSZ elnöke.