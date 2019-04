USA - Kína

Pompeo: bizonyíték Peking fenyegetésére, hogy egy kínai nő bejuthatott Trump countryklubjába

'Az illetéktelen belépés a Mar-a-Lago klubba sokat elmond az amerikai néppel szembeni kínai fenyegetésről.' 2019.04.06 13:09

Bizonyíték Peking fenyegetésére az Egyesült Államokkal szemben, hogy egy kínai nő a napokban illetéktelenül be tudott jutni Donald Trump elnök floridai countryklubjába - jelentette ki a CBS televíziónak adott péntek esti interjújában Mike Pompeo amerikai külügyminiszter.



Noha azt mondta, még folyamatban lévő nyomozásról van szó, és emiatt részletekről nem beszélne, annyit megjegyzett, hogy "az illetéktelen belépés a Mar-a-Lago klubba sokat elmond az amerikai néppel szembeni kínai fenyegetésről, és arról, hogy Kína milyen erőfeszítéseket tesz magában az Egyesült Államokban nemcsak a kormányzat ellen, hanem szélesebb körben is".



A külügyminiszter kitért a szellemi tulajdon eltulajdonítására, amivel gyakran vádolják Kínát az amerikai kormányzat tisztségviselői. "A szellemi tulajdon ellopása nagy, több százmilliárdos üzlet" - jelentette ki. Arra az újságírói kérdésre azonban, hogy mi a kapcsolat a szellemi tulajdon jogvédelme és a Trump-klub biztonsági szabályainak áthágása között, Pompeo csak annyit válaszolt, hogy nem tud részletekbe bocsátkozni. Az Egyesült Államokban szerdán vádat emeltek egy útlevele alapján tajvani nő, bizonyos Jü Csing-csang ellen, mert a múlt hét végén illetéktelenül behatolt Donald Trump floridai countryklubjába. A rendőrség mind a mai napig nem hozott nyilvánosságra részleteket az ügyről ezért homályos, hogy a nő valójában kicsoda, és mit akart. Nem tudni, hogy valóban tajvani állampolgár-e vagy kínai. A Mar-a-Lagónál őt feltartóztató titkosszolgálati munkatársaknak, majd később a nyomozóknak is azt mondta: Sanghajból érkezett Floridába.



A bejáratokat őrző titkosszolgálatiaknak azt mondta, hogy az úszómedencéhez megy, mert barátai vannak ott, de bent, a klub területén egy másik titkosszolgálati munkatársnak arról beszélt, hogy az amerikai-kínai kapcsolatokról rendezett ENSZ-tanácskozásra érkezett. Ilyen tanácskozásnak azonban a countryklub nem adott helyet, Jü neve pedig nem szerepelt a klubba beengedhető személyek listáján.



Letartóztatása után Jü Csing-csang már arról beszélt, hogy "egy barátja tanácsára" érkezett Mar-a-Lagóba, mert az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatokat akarta megvitatni a Trump-család valamelyik tagjával.



Négy mobiltelefont, egy laptopot, egy külső merevlemezt és egy számítógépes vírussal fertőzött pendrive-ot találtak nála.



Donald Trump jelentéktelennek tüntette fel az incidenst.