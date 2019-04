Irakból Németországba szállítottak elítélt terroristák családjából származó gyerekeket

Iszlám Állam

Irakból Németországba szállítottak és hozzátartozóknál helyeztek el több gyereket, akik az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet elítélt tagjainak családjából származnak - jelentették pénteken német hírportálok. Szintén pénteki német sajtóértesülés szerint vissza akar térni Németországba a terrorszervet csaknem 90 harcosa, akiket Szíriában tartanak fogva.



A gyerekek hazaszállításáról szóló beszámolók szerint az akciót a német szövetségi kormány szervezte. Tíznél kevesebb kiskorú jutott így Irakból Németországba.



A Der Spiegel című hírmagazin szerint a kormány Szíriából is szállíttatott Németországba az IÁ-hoz köthető személyeket, egy Carla Steinhauer nevű német nőt és gyermekeit. Steinhauer 2015-ben utazott a közel-keleti arab országnak a terrorszervezet ellenőrzése alatt álló részére, gyermekeivel együtt, férjét hátrahagyva. Az ankarai német nagykövetség közreműködésével szervezett akció révén a gyermekek ismét otthon vannak az apjuknál Essenben, édesanyjukat pedig előzetes letartóztatásba helyezték.



A Der Tagesspiegel című lap biztonsági forrásokra hivatkozva azt jelentette, hogy Szíria kurd ellenőrzés alatt álló területéről csaknem 90 német, vagy német állampolgársággal is rendelkező, kurd fogságban lévő IÁ-tag kíván visszatérni Németországba, köztük nők és több olyan férfi, akik a terrorszervezet vezetői közé tartoztak. A csoport 21 tagja Németországban sem nyerné vissza szabadságát, mert letartóztatási parancs van érvényben velük szemben, további 19 személyt pedig ellenőrzés alá kerülne, mert a terrorcselekmény elkövetésére hajlandó, potenciálisan közveszélyes személyek között tartják nyilván őket.



Németországban az IÁ iraki és szíriai befolyásának meggyengülésével a közéleti viták témája lett, hogy mit kell tenni a terrorszervezet visszatérő vagy visszatérni szándékozó híveivel. A jogszabályok szerint a német állampolgárokat megilleti a németországi tartózkodás joga, de a kormány igyekszik korlátozni a terrorszervezethez csatlakozó és külföldre távozó állampolgárok visszatérését. Így a kabinet szerdai ülésén elfogadtak és a törvényhozás elé terjesztettek egy javaslatot, amely szerint meg lehet vonni ezektől az emberektől a német állampolgárságot, ha más állampolgársággal is rendelkeznek.



A legutóbbi hivatalos adatok szerint 1050 ember utazott Németországból a Közel-Keletre, hogy csatlakozzon a dzsihadistákhoz. Nagyjából 200-an meghaltak, 340-en pedig visszatértek, többségüket letartóztatták.