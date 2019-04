Állatvédelem

Az ifjabb Cousteau is bekapcsolódott az orosz cetbörtön foglyainak kiszabadításába

Jean-Michel Cousteau, a világhírű óceánkutató, Jacques Cousteau fia is bekapcsolódott az orosz távol-keleti 'cetbörtönben' tartott 87 fehér és 11 kardszárnyú delfin kiszabadításába. 2019.04.05 16:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az ifjabb Cousteau, az Ocean Futures Society vezetője csapatával együtt szombaton kezdi el megvizsgálni a fogságban tartott állatok egészségi állapotát. A francia szakember, aki annak idején részt vett a Szabadítsátok ki Willyt! című filmben szereplő kardszárnyú delfin, Keiko természetbe való visszailleszkedésének segítésében is, pénteken találkozott Oleg Kozsemjakóval, a távol-keleti Tengermellék terület kormányzójával.



Cousteau megköszönte a mentésben való részvételre való felkérést és kijelentette, hogy csapatának célja nem a bírálat, hanem a tapasztalatcsere.



A tervek szerint az Összoroszországi Halgazdásági és Óceántani Kutatóintézet és Cousteau csapatának szakemberei az együttműködés keretében videokamerákat helyeznek el a "cetbörtön" medencéiben annak megfigyelésére, hogyan viselkednek az állatok az emberek távollétében. Ennek az információnak kulcsszerepe lesz a cetek számára egyénileg kialakítandó readaptációs tervek kialakításában.



A természetbe való visszaillesztés konkrét módjáról április közepe táján konzíliumot fognak tartani. A szakértők egyetértenek abban, hogy az emberhez szokott állatok visszaszoktatása a természetbe sok időt vehet igénybe. Az orosz sajtóban megjelent hivatalos becslés szerint a cetek természetes közegükbe való visszaterelésének ára elérheti a 4,6 millió dollárt.



A március elején elhangzott hivatalos bejelentés szerit a delfineket első lépésként a Vlagyivosztok melletti Russzkij sziget egyik öblébe, egy ott kialakítandó ideiglenes központba fogják áttelepíteni. Az ott üzemelő, a nagytestű tengeri állatok tartására szolgáló központot alkalmassá kívánják tenni arra, hogy az odaköltöztetendő állatokat felkészítsék a readaptációra.



Az orosz Távol-Kelet Tengermellék régiójában, a Vlagyivosztok és az észak-koreai határ között található Szrednyaja-öbölben tavaly felfedezett "cetbörtön" akkora felháborodást keltett Oroszországban, hogy az ügybe a Kreml is beavatkozott. Az állatokat külföldi - sajtójelentések szerint főképp kínai - delfináriumok számára fogták ki törvénytelenül az Ohotszki-tengerből és tartották a szakemberek szerint elfogadhatatlan körülmények között.



Vlagyimir Putyin elnök február 22-én elrendelte, hogy az illetékes állami szervek fogjanak össze és dolgozzanak ki megoldást a problémára. A delfinek mentésében a természetvédelmi, az agrár-, a halászati és a belügyi tárca mellett a főügyészség, a kiemelt bűnügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK), a Tengermellék önkormányzata és más szervek is részt vesznek.



Dmitrij Peszkov, a Kerml szóvivője márciusban azt mondta, a tudósok véleménye megoszlik azzal kapcsolatban, hogy életképesek maradnak-e a természetben az emberi gondoskodáshoz szokott delfinek.

Az SZK február végén a halászatra vonatkozó szabályok megsértése címén büntetőeljárást indított a "cetbörtön" üzemeltetésével összefüggésbe hozott négy cég ellen. Az orosz törvények értelmében a delfineket kizárólag tudományos célból lett volna szabad befogni. A történtek nyomán a tervek szerint tovább fogják szigorítani a tengeri emlősök kifogására és tartására vonatkozó jogszabályokat Oroszországban.