Brexit

Rendezetlen Brexit esetén sem kell távozniuk a briteknek Németországból

Nem kell távozniuk Németországból az ott élő vagy oda utazó brit állampolgároknak akkor sem, ha rendezetlen módon szűnik meg hazájuk európai uniós tagsága (Brexit). 2019.04.04 21:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A német belügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy elkészült, és az esetleges rendezetlen Brexit előtt meg is jelenik egy miniszteri rendelet, amely szerint a brit állampolgárok németországi jogállásában három hónapig nem történik változás, továbbra is ugyanolyan helyzetben lesznek, mintha változatlanul EU-s állampolgárok lennének.



Ezt az átmeneti időszakot a törvényhozás tartományi kormányokat összefogó kamarája, a Bundesrat beleegyezésével hat hónappal meg lehet majd hosszabbítani.



A három vagy legfeljebb kilenc hónap elteltével viszont úgynevezett harmadik országbeli, EU-n kívüli állampolgárnak számítanának, így külön eljárással tartós tartózkodási engedélyt kellene szerezniük a lakóhely szerint illetékes idegenrendészeti hivatalban.



A szabály nemcsak a Németországban élő több mint 100 ezer brit állampolgárra vonatkozik, hanem a Brexit egyelőre bizonytalan időpontja és az átmeneti időszak lejárta között érkező és tartósan az országban maradni szándékozó britekre is.



A szabály a rendezett Brexit esetében is életbe lép, de az átmeneti időszak az eredeti - március 29-i Brexittel ütemezett - terv szerint jóval hosszabb lenne, egészen 2020. december 31-ig tartana.



Németországban a harmadik országok állampolgárai általában csak külképviseleten beszerzett engedéllyel tartózkodhatnak tartósan. Ez az előírás azonban nem vonatkozik az úgynevezett legjobb barátok csoportjába tartozó országok - Ausztrália, Dél-Korea, az Egyesült Államok, Izrael, Japán és Kanada - állampolgáraira, ők szabadon beutazhatnak, és az idegenrendészeti hivatalban szerezhetik be a tartós - határidő nélküli, letelepedésre és munkavállalásra feljogosító - tartózkodási engedélyt.