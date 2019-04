A Fox egyik szerkesztője lett az amerikai külügyminisztérium új szóvivője

A 36 éves Ortagus - egykori szépségkirálynő - a Fox televíziónál a nemzetbiztonsági ügyek szakértőjeként tevékenykedett. Volt tartalékos tengerészgyalogos is, valamint több kormányzati szerv, köztük az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) munkatársa. Dolgozott a pénzügyminisztériumban mint hírszerzési elemző. Szolgálatot teljesített Szaúd-Arábiában és több hónapig Irakban.



Heather Nauert szóvivőt váltja e poszton. Nauert 2017-ben szintén a Fox televíziótól érkezett a külügyminisztériumba, de tavaly decemberben Donald Trump elnök az Egyesült Államok ENSZ-nagyköveti posztjára jelölte őt. Nauert februárban családi okokra hivatkozva visszamondta a felkérést.



Mike Pompeo külügyminiszter Twitteren köszöntötte az új szóvivőt, mint fogalmazott: "el vagyok ragadtatva, hogy őt fogadhatom a külügyminisztérium új szóvivőjeként. Tapasztalatai a hírszerzői elemző munkában és a sajtó területén Amerika hasznára válnak".

Former Fox News contributor Morgan Ortagus, a previous critic of President Donald Trump, is named the new State Department spokesperson https://t.co/QtJnelsQdI pic.twitter.com/jqla66yrqJ