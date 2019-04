LEX DAC

Bűn lesz elénekelni a magyar himnuszt Szlovákiában

Bűn lesz elénekelni a magyar himnuszt Szlovákiában

Ha nincs jelen hivatalos magyarországi delegáció, törvénysértő lesz elénekelni a magyar himnuszt Szlovákiában. Az új jogszabály megszegése 7000 euróig terjedő pénzbírságot von maga után. 2019.04.03 19:01 ma.hu

Tavaly a szlovák hokiválogatott új logója miatti botránnyal indult, a múlt héten pedig szlovák-magyar nemzeti balhévá fokozódott a helyzet a parlamentben. A Parameter.sk cikke szerint ugyanis az történt, hogy egy apró módosításnak köszönhetően már egy törvény szankcionálja a magyar himnusz eléneklését - például egy DAC mérkőzésen, egy március 15-i ünnepségen vagy akár egy szentmisén... Ezt sajnos megszavazta a Híd képviselőcsoportjának a többsége is.



Andrej Danko pártja február elején kezdeményezett törvénymódosítást, amivel szigorúbb védelmet akartak garantálni a szlovák állami szimbólumoknak. Ebbe a tervezetbe sikerült becsempészni egy olyan paragrafust is, ami a nemzeti himnuszok lejátszása mellett azok eléneklését is szabályozza. A parlamentben elfogadott jogszabály szerint május 15-től büntetendő annak a külföldi országnak a himnuszát elénekelni, amelyiknek a helyszínen nincs hivatalos küldöttsége.



A március 27-én elfogadott jogszabály szerint 7000 euróig terjedő pénzbírsággal lehet sújtani a törvényszegőket. Szerencsére, kizárólag jogi személyek - cégek, civil szervezetek, önkormányzatok vagy akár sportklubok - sújthatók pénzbírsággal, amennyiben megszegik az új törvényt. Ez azt jelenti, hogy a törvény nem sújtja, illetve nem sújthatja egyénileg a himnuszt a tömegben éneklő embereket. A jogi személyek azért lehet büntetni, mert a himnusz egy általuk szervezett eseményen volt “a törvénynek nem megfelelő módon” elénekelve.



Az ominózus állami jelképekről szóló törvény módosítását 108-an támogatták, a 13 tagú Híd frakcióból kilencen voksoltak mellette - köztük a magyar nemzetiségű képviselők is - kivéve a szavazás során tartózkodó Cséfalvay Katalint és Peter Kresákot, valamint a porckorongműtéte után jelenleg otthon lábadozó Bugár Béla pártelnököt és Peter Antalt, akik nem voltak jelen az ülésen.

Ha nemzetiségi alapon összegezzük, a parlamentben ülő magyar képviselők közül csupán a független Simon Zsolt és a hidas Cséfalvay Katalin nem támogatták a szigorítást, ők tartózkodtak a voksolás során. A módosítást megszavazta Grendel Gábor is, aki az OˇANO-frakció tagja.



A cikk jogi értelmezése szerint mivel a törvénymódosítás által a törvény újonnan feltételként szabja meg a külföldi delegáció jelenlétét külföldi himnuszok eléneklésének lehetőségéhez bizonyos események során, nem kizárható, hogy ezáltal bizonyos esetekben akár a szurkolók által sporteseményeken elénekelt magyar himnuszt is lehet majd törvénysértőnek tekinteni. Ha ugyanis az adott feltétel (tehát a külföldi delegáció jelenléte) nem teljesül, a külföldi himnusz éneklését a törvény immár törvénysértésnek tekinti és pénzbüntetéssel sújthatja, mindezt annak ellenére, hogy a törvénymódosítás több pontja is problémásnak mutatkozik értelmezés szempontjából.



Ez (tehát a szervezők lehetséges felelőssége, amennyiben jogi személyek) azonban csak egy a lehetséges értelmezések közül, ebből is látni, hogy a törvény bizonyos részei nagyon általánosak, nem egyértelműek e tekintetben. A nem egyértelmű megfogalmazás pedig a jogbiztonság szempontjából akár komoly alkotmányjogi aggályokat is felvethet, hiszen a jogbiztonság megköveteli, hogy a jogszabályok világosak, egyértelműek legyenek a norma címzettjei számára.



A törvény értelmében a bírság kiszabásával kapcsolatos közigazgatási eljárást a járási hivatalok folytatják le. Nagyon fontos azonban megjegyezni, hogy a törvény értelmében a bírság kiszabása ilyen esetekben a járási hivatalok törvényadta lehetősége, nem pedig kötelessége - a törvény ugyanis úgy fogalmaz, hogy a járási hivatal “büntetést szabhat ki”, nem pedig úgy, hogy “büntetést köteles kiszabni”. Tehát a helyi illetőségű járási hivataltól függ, hogy egyáltalán kezdeményez-e eljárást, ill. kiszab-e büntetést adott esetben.