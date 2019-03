EU

Eredményességi rekordot állított fel tavaly az Európai Bíróság

Eredményességi rekordot állított fel 1769 lezárt üggyel tavaly az Európai Bíróság - közölte hétfőn a szervezet.



A luxembourgi székhelyű testületet alkotó két igazságszolgáltatási fórumhoz - a bírósághoz és a törvényszékhez - 1683 új ügyet nyújtottak be 2018-ban, ami megerősíti az elmúlt évek emelkedő tendenciáját, a folyamatban lévő eljárások száma azonban ennek ellenére is valamelyest csökkent, 2019. január 1-én 2334 volt.



A bíróságon számottevően, nagyjából 15 százalékkal nőtt az új ügyek száma, és elérte a 849-et. Ez elsősorban annak tudható be, hogy emelkedett az előzetes döntéshozatali kérelmek száma, amely immár a folyamatban lévő eljárások 70 százalékát tette ki. A törvényszék határozatai ellen benyújtott fellebbezések száma 35 százalékkal nőtt, 147-ről 199-re, s megugrott a közvetlen keresetek száma is.



A bíróságon a befejezett ügyek száma a 2017. évi 699-cel szemben 760 lett, ami történelmi rekordnak minősül.



Csökkent az eljárások átlagos időtartama is. Noha az előzetes döntéshozatali ügyek elbírálásának időtartama enyhén emelkedett, 15,7 hónapról 16 hónapra, a fellebbezések esetében ez közel 4 hónapos javulás után elérte a 13,4 hónapot. Emellett a közvetlen keresetek elbírálásának átlagos időtartama is mérséklődött, 18,3 hónap lett, szemben a 2017-es 20,3 hónappal.



A törvényszékhez benyújtott ügyek száma mintegy 9 százalékos csökkenés után 834 volt tavaly. Az eredményesen 1009 lezárt üggyel ennél a bírói fórumnál is rekordszintet ért el. Ez 13 százalékos növekedés az előző évhez képest.



Az eljárások teljes átlagos időtartama 20 hónap, valamivel magasabb a korábbiaknál, többek között azért, mert sok olyan versenyjogi ügy került a testület elé, amelyeknek a terjedelme és az összetettsége a többi ügynél sokkal hosszabb elbírálási időt tett szükségessé.