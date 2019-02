Tűz miatt kiürítették a római Ciampino repülőteret

Több ezer utas várakozik reggel 8 óra óta a repülőtér épületei előtti téren. Hangosbemondókkal kérik a türelmüket. Információk szerint a forgalom talán 12 óra körül indulhat újra. Az érkező gépeket más római repülőterekre irányítják át.



A légiforgalmi kikötő indulási zónájában észleltek füstszivárgást. A repteret azonnal evakuálták. Tűzoltósági közlések szerint a reptér egyik üzletraktárában ütött ki tűz, ennek a füstje terjedt el. Senki sem sérült meg.



A Giovan Battista Pastine nevét viselő, Rómában csak Ciampinóként ismert repülőtér az olasz főváros második legnagyobb polgári reptere évi majdnem hatmilliós utasforgalommal. Többnyire a fapados légitársaságok járatainak tartják fenn. A reggeli órákban csúcsforgalommal dolgozik.

Per informazioni sullo stato del proprio volo in arrivo e in partenza all'aeroporto di Ciampino si consiglia di contattare la compagnia aerea: https://t.co/Un8Husn1ov pic.twitter.com/2ljudntS7E