Több amerikai nagyvárosban tüntettek a rendkívüli állapot kihirdetése ellen

2019.02.19 08:46 ma.hu

Több amerikai nagyvárosban tüntettek hétfőn a rendkívüli állapot bejelentése ellen.



A Washingtonban, New Yorkban, Chicagóban, San Franciscóban, Los Angelesben tartott megmozdulások többségét a részben Soros György finanszírozta MoveOn.org nevű szervezet, részben pedig olyan kisebb civilszervezetek rendezték, mint például az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója (ACLU).



A szervezők bejelentése szerint szerte az Egyesült Államokban összesen 250 megmozdulást tartottak. Washingtonban és Chicagóban - az amerikai sajtó jelentései szerint - mindössze néhány százan tüntettek, de a többi nagyvárosból érkezett jelentések sem több ezres tömegekről számoltak be.



A tüntetők - elsöprő többségükben nők és fiatalok - hatalmi túlterjeszkedéssel és a kongresszus jogkörének elbitorlásával vádolták Donald Trump elnököt. Sok aktivista a migránsok iránti rokonszenvének adott hangot.



Az elégedetlenséget a rendkívüli állapot meghirdetése váltotta ki. Ezt Donald Trump elnök pénteken sajtókonferencián jelentette be, azt követően, hogy a kongresszusi vezetők megállapodtak a kormány működésének finanszírozásáról, ám az egyezségben nem szerepelt az általa kért 5,7 milliárd dolláros költség az amerikai-mexikói határra tervezett fal építésére. A rendkívüli állapot kihirdetésével a Fehér Ház a kongresszus megkerülésével kívánja előteremteni a szükséges összeget, várhatóan más helyekről - például a védelmi minisztériumtól - történő átcsoportosításokkal.



Több tagállam már pénteken jelezte, hogy bíróságon támadja meg az elnök döntését. Pénteken este Texasban már egy természetvédelmi társaság és három gazda nevében be is nyújtották az első keresetet.



Az Egyesült Államokban egyébként hétfőn szövetségi - azaz valamennyi tagállamban megtartott - nemzeti ünnep volt: az Elnök Napja, amelyet George Washington, az Egyesült Államok első elnöke tiszteletére tartanak minden február harmadik hétfőjén. Az amerikaiak ezen a napon George Washington születésnapjára emlékeznek, de az ünnep fokozatosan két elnök, George Washington és Abraham Lincoln születésnapi megemlékezésévé vált, így sokan az Elnökök Napja néven emlegetik.