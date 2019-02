USA-belpolitika

Akár 20 évet is kaphat Trump volt kampányfőnöke

Robert Mueller, a különleges vizsgálóbizottság vezetője legalább 19 évig tartó börtönbüntetés kiszabását javasolja Paul Manafortra, Donald Trump amerikai elnök volt kampányfőnökére - adta hírül pénteken este több helyi médium a bizottság beadványára hivatkozva.



A börtönbüntetés mértékére vonatkozó javaslatot a 2016-os elnökválasztási kampányban a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti esetleges összejátszást feltárni hivatott, Robert Mueller vezette bizottság ügyészei fogalmazták meg az ügyben eljáró virginiai szövetségi bírónak benyújtott beadványukban.



A 69 éves Paul Manafortot - aki csupán három hónapig volt Trump kampányfőnöke - a virginiai bíróság a nyáron nyolc rendbeli adó-, és banki csalásban találta bűnösnek, és ennek büntetési tétele 19-24 évig terjedő börtönbüntetés. Mueller hivatala a börtönbüntetés mellett 50 ezer dollártól 24,4 millió dollárig terjedő pénzbüntetés kiszabására, továbbá 24,8 millió dollár visszatérítésére és 4,4 millió dollár elkobzására is javaslatot tett.



Az ügyészek azzal érveltek, hogy Manafort több mint egy évtizeden keresztül többször is megsértette a törvényt és a legkifinomultabb módszerekkel rejtette el jövedelmét az amerikai hatóságok elől. "A 2015-ben külföldről származó jövedelmének elrejtésére számos banki csaláshoz folyamodott az Egyesült Államokban, csak hogy fenntarthassa extravagáns életmódját" - írták beadványukban az ügyészek. Állításuk szerint Paul Manafort másokat is arra biztatott, hogy élvezzék az így szerzett jövedelem gyümölcsét. Mint megjegyezték: a büntetést elrettentésnek szánják mások számára is.



Manafort szeptemberben két rendbeli bűncselekményben bűnösnek mondta magát és teljes mértékű együttműködést ígért a vizsgálóbizottsággal. Ám az ügyben eljáró Amy Berman Jackson bíró a héten szerdán úgy foglalt állást, hogy a volt kampánymenedzser megsértette a vádalkuban foglaltakat és szándékosan félrevezette a vizsgálatot folytatókat. Az állásfoglalás azt jelentette, hogy Paul Manafort nem számíthatott a vádalkuban rögzített enyhébb büntetésre.



Igaz, a bírónő hozzátette: nincs elég bizonyíték, amely alátámasztaná, hogy Manafort szándékosan nem mondott igazat a Trump-adminisztrációhoz fűződő kapcsolatairól, vagy az egyik volt orosz üzlettársának a tanúk befolyásolásában játszott feltételezett szerepéről.