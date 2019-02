Migráció

Öt Csillag Mozgalom politikusa: Franciaország miatt indult el a migránsáradat Líbiából

Párizs bocsánatkérését követelte vasárnap Alessandro Di Battista, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) olasz kormánypárt vezető politikusa, amiért - szerinte - Franciaország a felelős azért, hogy Moammer Kadhafi 2011-es megbuktatásával Líbiából migrációs áradat indult el Olaszország és Európa felé.



Alessandro Di Battista az olasz köztelevíziónak adott interjúban kijelentette, Franciaország "gyalázatos" beavatkozása idézte elő a migránsok tömeges elindulását Líbiából, ami több ezer halotthoz vezetett a földközi-tengeri átkelések idején.



Franciaországnak bocsánatot kell kérnie - szögezte le.



Az M5S politikusa az ENSZ Biztonsági Tanács engedélyével 2011 márciusában elindított katonai műveletre utalt, amelynek célja a líbiai civil lakosság védelme volt a Moammer Kadhafihoz hű és velük szembenálló fegyveres csapatok közti harcokban. Elsőként Franciaország indított légi támadást Kadhafi szárazföldi erői ellen.



Alessandro Di Battista hozzátette, Franciaország akarata előtt fejet hajtott az akkori "gyáva" olasz államfő, Giorgio Napolitano. Még gyávábbnak nevezte az akkori olasz kormányfőt, Silvio Berlusconit, aki Di Battista szerint jól tudta, hogy a líbiai beavatkozás hova vezet majd.



Alessandro Di Battista az olasz kormánypárt vezető politikusának számít, annak ellenére, hogy semmilyen tisztséget nem tölt be sem a parlamentben, sem a kormányban. Alessandro Di Battista a párt "szócsöveként" ismert, főleg a közeledő európai parlamenti választás kampányában.



Di Battista Párizsból nyilatkozott, ahol magánlátogatáson tartózkodik, hogy - szavai szerint - személyesen "szagoljon bele" a francia belpolitikai helyzetbe.



Kifejtette, az olasz és francia politikusoknak minél előbb egyeztetnie kell Európa jövőjéről, elsősorban a következő Európai Bizottságról, valamint az európai biztosok fizetésének csökkentéséről.



Az M5S politikusa a Róma és Párizs közötti diplomáciai feszültség megoldását sürgette. Franciaország február 7-én visszahívatta nagykövetét Rómából, miután Luigi Di Maio és Alessandro Di Battista a sárgamellényesek mozgalmának néhány tagjával tárgyalt a francia fővárosban, hogy közös európai listát állítsanak fel.



Alessandro Di Battista azonban hozzátette, nehezen érthető, hogy Emmanuel Macron francia elnök miként akarja magát Európa védelmezőjeként feltüntetni, ha magát "az európai szabályok fölé helyezi".



"A párizsi kormány nem adhat nekünk erkölcsi leckét a rasszizmusról, amikor néhány héttel ezelőtt a francia zsandárok úgy hajtottak be migránsokat egy erdőbe a határon, mint a kutyákat" - jelentette ki Alessandro Di Battista.



Korábban Luigi Di Maio és Alessandro Di Battista azzal vádolta Párizst, hogy gyarmatosító politikát folytat a közép-afrikai országokban. Alessandro Di Battista most megjegyezte, Franciaországnak nem érdeke az afrikai államok belső piacának erősítése, így viszont csak a kivándorlást fokozza.

"Harminc éven belül Afrika még szegényebb lesz, és a lezárt kikötők se állíthatják meg a bibliai emberáradatot" - mondta Alessandro Di Battista az M5S kormánypartnere, a Liga migrációs politikáját, az olaszországi kikötők lezárását kritizálva.