Környezetvédelem

Ismét diáktüntetéseket tartottak a klímavédelem fokozásáért Belgiumban és Hollandiában

2019.02.07 12:38 ma.hu

A belga sajtó tájékoztatása szerint a Youth for Climate nevű mozgalom által kezdeményezett - immár ötödik csütörtök délelőtt megrendezett - belgiumi megmozdulások központi menete ez alkalommal a Brüsszeltől mintegy harmincöt kilométerre található Leuven egyetemi városban zajlott.



A rendezvényen a tervek szerint felszólal a város polgármestere, Mohamed Ridouani, valamint a város környezetvédelemmel megbízott vezetői és a téma mellett elkötelezett civil szervezetek képviselői.



Brüsszelben mintegy háromezer fős menet indult az előző hetekben szervezett felvonulással megegyező útvonalon, az északi pályaudvartól a belvároson keresztül a főváros déli pályaudvaráig.



A mozgalom ez alkalommal főként az ország északi, flamand nyelvű régiójában szervezett megmozdulást, Antwerpen, Kortrijk és Hasselt városaiban hívta utcára a fiatalokat. A déli, francia nyelvű régióban, a vallóniai Mons egyetemén is tüntetés kezdődött a klímavédelem fokozása érdekében, valamint Herve és Arlon középiskolás diákjai jelezték, hogy támogatják az egyetemisták törekvéseit.



A sajtó tájékoztatása szerint a szintén vallóniai, Belgium keleti országrészében található Liege-ben középiskolai diákok szemétgyűjtést szerveztek csütörtök délutánra, valamint kukák elhelyezését a polgármesteri hivatal előtti téren.



A holland sajtó arról számolt be, hogy fiatalok ezrei álltak fel az iskolapadból és vonultak utcára Hágában elkötelezettebb holland éghajlat-politikát követelve csütörtök délelőtt.



A résztvevők az üvegházhatú gázok kibocsátása csökkentésének fontosságára akarják felhívni a politikusok figyelmét azt követően, hogy a holland környezetvédelmi hivatal múlt hónapban készített jelentésében kijelentette, a cél, amely szerint az 1990-es szinthez képest 25 százalékkal csökkentenék a kibocsátást 2020-ra, "nem érhető el".



Mintegy 350 holland tudós és kutatócsoport írt nyílt levelet, amelyben támogatásukról biztosították a megmozduláson részt vevőket, mondván, ideje szigorú intézkedéseket hozni az üvegházhatású gázok kibocsátásának gyors és drasztikus csökkentése érdekében.