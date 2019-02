Brutális

Halálra kínoztak egy kisfiút Amerikában, mert nem tanulta meg a bibliai idézeteket

hirdetés

A megrázó eset még tavaly áprilisban történt a Wisconsin állambeli Manitowocban, de az ügyben csak most indult eljárás. A 7 éves Ethant nevelőapja utasítására saját féltestvére kínozta halálra, mert a kisfiú nem tanult meg 13 bibliai idézetet.



Ethan és tesvérei 2017-ben kerültek a Hauschultz-családba gyámság alá.



Tavaly áprilisban a kisfiúra azt a büntetést szabta ki a nevelőapja, hogy a gyereknek egy 20 kilós farönköt, saját testsúlyának kétharmadát kellett cipelnie egy meghatározott útvonalon a téli hidegben. A feladat teljesítésének felügyeletét 14 éves (vér szerinti) fiára bízta.



A Damien nevű fiú további kínzásokkal tetézte Ethan büntetését, szíjjal és bottal ütlegelte, többször ellökte a nehéz farönköt cipelő kisfiút.



Mikor a kisfiú arccal egy pocsolyába esett, a nagyobbik gyerek a hátára tette a farönköt és még rá is állt. Ezután csaknem fél órára a hóba temette a kisfiút, akin egyébként sem kabát, sem cipő nem volt.



A kisfiú egy idő után nem reagált semmire, kórházba vitték, ám ott már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A gyerek halálát kihűlés okozta. Az orvosszakértő tompa tárggyal okozott sérüléseket talált a testén.



Az ügyben a már 15 éves Damien mellett a nevelőszülők ellen is eljárás indult.