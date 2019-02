USA

Trump: időpazarlás a tárgyalás a falépítésről

Időpazarlás a tárgyalás a déli határon építendő falról - állapította meg Donald Trump elnök a The New York Times című lapnak adott és a lap internetes kiadásában péntekre virradóra megjelent interjújában.



Az elnök hangsúlyozta: a törvényhozók nélkül is folytatja majd az amerikai-mexikói határon építendő fal tervének megvalósítását, akkor is, ha az erről szóló egyeztetések nem hoznak eredményt.



Trump a Fehér Ház ovális irodájában fogadta a lap munkatársait, és azt fejtegette, nem számít arra, hogy a két hét múlva hivatalosan is lezáruló tárgyalások eredményt hoznak, ezért maga tesz majd lépéseket a fal megépítése érdekében.



"Úgy gondolom, Nancy Pelosi (demokrata párti házelnök) nagyon is árt országunknak mindazzal, amit tesz, pedig én végtére is nagyon kedvezően előkészítettem a dolgokat" - fogalmazott az elnök. Bár nem mondta ki, hogy - a fal finanszírozásáról szóló megállapodás hiányában - rendkívüli állapotot hirdet, hogy felépíttethesse a határfalat, de leszögezte: előkészített mindent ahhoz, amit tenni fog.



Az interjúban kitért a Mueller-bizottság vizsgálataira is, amelyek azt kívánják feltárni, hogy volt-e összejátszás a 2016-os elnökválasztás idején a Trump-kampánycsapat munkatársai és oroszok között a választási győzelem érdekében. Közölte: ügyvédjeit arról biztosította a vizsgálatot felügyelő Rod Rosenstein igazságügyi miniszterhelyettes, hogy ő nem célpontja a vizsgálatoknak.



Donald Trump elmondta azt is, hogy soha nem beszélt régi barátjával, Roger Stone politikai tanácsadóval a WikiLeaks portál kiszivárogtatásairól vagy a Demokrata Párt és egyes politikusai szervereiről 2016-ban történt adatlopásokról. Stone ellen a Mueller-bizottság a múlt héten emelt vádat, a többi között a kongresszus félrevezetéséért.



Az újságírók azon kérdésére, vajon adott-e utasítást bárki másnak, hogy Stone-nal a WikiLeaks kiszivárogtatásairól egyeztessen, Trump határozott nemmel válaszolt. "Soha nem tettem ilyet" - mondta.



Az elnök jelentéktelen kérdésnek minősítette, hogy vállalata még a választási kampány idején Trump-tornyot tervezett építeni Moszkvában, és cáfolta volt ügyvédje állítását, miszerint még a kampány finisében is folytak üzleti tárgyalások az esetleges építkezésről. Cáfolta azt is, hogy a Mueller-bizottsággal együttműködő korábbi munkatársainak bírálatával - amelyeket Twitter-fiókján tett közzé - a tanúkat próbálta volna befolyásolni.



Elhárította az arra vonatkozó spekulációkat, melyek szerint nem indulna újra az elnökségért 2020-ban. "Szeretem ezt a munkát" - mondta, és úgy vélekedett, hogy a Republikánus Pártban nincs kihívója még akkor sem, ha több politikus fontolgatja az indulását. "Nagyszerű a támogatottságom a pártban" - tette hozzá.

A Demokrata Párt elnökjelölt-aspiránsairól Trump úgy vélekedett, hogy "túlságosan is szélsőbalra" tartanak. Ugyanakkor dicsérte a kaliforniai Kamala Harris szenátort, akit elemzők szintén radikális baloldaliként értékelnek és egyes nézeteit még a saját pártjában is elutasítják.



Kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy találkozott a hírszerzés vezetőivel és tisztázták a félreértéseket. Dan Coats, a hírszerző szervezeteket tömörítő Országos Hírszerzési Igazgatóság vezetője és Gina Haspel, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója ugyanis egy keddi szenátusi meghallgatáson ellentmondott az elnöknek Észak-Korea, Irán és az Iszlám Állam terrorszervezet ügyében. Trump a The New York Timesnak azt mondta: a hírszerzés vezetőinek a szenátusban elhangzott mondatait kiragadták szövegösszefüggéseikből, és a félreértés ebből adódott.