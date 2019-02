Tragédia

Állandóan büntetésben volt, elege lett és felakasztotta magát a 13 éves lány

hirdetés

Amber Peat az édesanyjával és a mostohaapjával élt egy háztartásban, utóbbival különösen rossz volt a viszonya.



A 13 éves brit kislány gyakran panaszkodott a tanárainak, hogy rengeteg dolga van otthon, úgy érzi a testvérei élete könnyebb. Unokatestvérével közösen még egy listát is írtak, hogy mit visznek majd magukkal, amikor elszöknek otthonról. Paróka, elemlámpa, kötél szerepelt a listán, az unokatestvér azt hitte, csak játszanak. Amber azonban komolyan gondolta, egy különösen heves vita után el is tűnt és csak órák múlva, este kilenckor bukkant fel az iskolájánál.



Osztályfőnökének elmondta, mivel szokták büntetni: vele takaríttatták a ház minden sarkát és még a születésnapját sem ünnepelhette meg. Mikor a tanár értesítette a szülőket, ők nem mentek el lányukért, mert a kutya épp ellett.



A kislány így magától hazament, majd másnap elmondta osztályfőnökének, hogy kikapott, mert panaszkodni mert. A tanár behívta a szülőket az iskolába, ám ők nem mentek be, mert egész éjjel fent vltak az kutyával.



Az ügybe bevonták a gyermekvédelmet is, nekik sikerült összehozniuk egy találkozót a lány szüleivel. Mindenki meglepődve tapasztalta, hogy az iskolában cserfes, élettel teli kislány milyen csendes és zárkózott lesz a szülei társaságában. Mostohaapja megölelte és azt mondta neki, minden rendben lesz. Ám amikor a szökésről és az otthoni problémákról kezdtek volna beszélni, Amber várandós édesanyja hirtelen rosszul lett, a találkozót félbe kellett hagyni.



A lányt a gyermekvédelem munkatársai figyelemmel tartották a halálát megelőző 16 hónapban. Többször jártak a család otthonában is, ám ott nem találtak semmi kivetnivalót. Amber barátai később elmondták, hogy a lány mindenért bajba került, büntetésből csak szenvicset ehetett, a kedvenc ételeitől és italaitól eltiltották.

A lány halála előtti napon a család épp a nyaralásból tért haza. Amber a vakáción is egyfolytában büntetésben volt, nem mehetett le a tengerpartra. Hazaúton aztán engedély nélkül beleivott egy gyömölcslébe, amiért büntetésül a hátsó ülésre kellett ülnie, otthon pedig kitakaríttatták vele a kocsit.



Ezután meglátogatták a mostohaapa édesanyját, ott Ambernek végig a sarokban kellett ülnie, és nem szólhatott senkihez.



Amikor hazaértek, vele akarták kitakaríttatni a hűtőládát, amiben a szendvicsei voltak. Amber panaszkodott az anyjának, aki magára hagyta. Néhány perc múlva ajtócsapódás hallatszott, és a kislány eltűnt.



A lányt utoljára egy járókelő látta aznap este hat óra körül, ahogy bemegy egy bozótosba. Úgy gondolják, még aznap este felakasztotta magát, ám a holttestet csak három nappal később találták meg. A nyomozás jelenleg is tart.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!