Állati

Betiltják a kutyasétáltatást Iránban

Betiltják és büntetni fogják a kutyasétáltatást Teheránban - közölte Husszein Rahimi, az iráni főváros rendőrfőnöke, azzal indokolva a tilalmat, hogy a négylábúak pánikot keltenek a lakosságban.



Rahimi elmondta azt is: a rendőrség felhatalmazást kapott az ügyészségtől, hogy következetesen felléphessen a köztereken, például a parkokban kedvenceiket sétáltató kutyatulajdonosokkal szemben.



Egy drákói intézkedés azonban nem elég, a jövőben tilos lesz az is, hogy a kutyákat kocsiban szállítsák. Ha valakit ezen kap a rendőrség, az súlyos büntetésre számíthat - idézte Rahimit a BBC News honlapja.



Egyelőre azonban nem világos, hogy a szabálysértő kutyatulajdonosokat milyen büntetés várja, hiszen a sétáltatásra sincsen egyértelmű törvényi szabályozás az iszlám köztársaságban.



Az iráni rendőrség több alkalommal is próbálkozott már a kutyatartás teljes tilalmával, de ezek a kísérletek sorra kudarcot vallottak. Nem egy alkalommal el is kobozták gazdáiktól a kutyákat. A kulturális és vallásügyi minisztérium 2010-ben megtiltotta a háziállatok tartásával kapcsolatos termékek reklámját is.



Egyrészt az iszlám vallásban a kutya tisztátalan állatnak számít, másrészt a kutyatartást a megbuktatott monarchia nyugatbarát politikája egyik szimbólumának tartják, amelyet egyáltalán nem néz jó szemmel az ország vallási vezetése.



Számos iráni emellett irracionálisan fél az állatoktól, nemcsak a kutyáktól, de a macskáktól is. Ugyanakkor az utóbbi években divatos lett a házi kedvencek tartása, különösen a fiatalok körében. Ennek megfelelően nőtt az állatorvosi rendelők és kisállat kereskedések száma is főleg Teheránban, és más iráni nagyvárosokban.



A dpa német hírügynökség tudósítója szerint az új kutyasétáltatási tilalmat az irániak ugyanúgy figyelmen kívül fogják hagyni, mint a korábbiakat. A mostani kutyaellenes kampány ennek megfelelően nem keltett nagy hullámokat a közösségi médiában, bár egy Twitter felhasználó epésen felvetette: mi lesz a következő hatósági intézkedés, hogy autók helyett teveglésre kényszerítik a teheráni lakosokat.