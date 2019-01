Illegális bevándorlás

Hollandia több mint hatszáz gyereknek biztosít menedéket

2019.01.31 ma.hu

Információk szerint a holland kormánykoalíció hosszú vitát követően döntött úgy, hogy kivételt tesz a korábban többször is elutasított, évek óta Hollandiában élő kiskorú menedékkérők ügyében, és menedéket biztosít családjaiknak is.



A döntés értelmében az érintettek állandó tartózkodási engedélyt szerezhetnek, még akkor is, ha az illetékes hatóságok korábbi döntése értelmében nem jogosultak menedékstátuszra.



Mint írták, Mark Rutte miniszterelnök és pártja, a konzervatív-liberális Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) sokáig ellenezte a különleges engedély megadását, de a létrejött kompromisszummal végül a koalíciós pártok kormányválságot előztek meg. A döntést a gyermekvédelmi aktivisták és a baloldali ellenzék is üdvözölte - tették hozzá.