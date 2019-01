Influenza

Országos járványnak nyilvánították az influenzát Romániában

Országos járványnak nyilvánította az influenzát Romániában az egészségügyi miniszter szerdán, miután a fertőzések száma immár harmadik hete járványszerű növekedést mutatott.



Romániában kedd estig 54 olyan halálesetet regisztráltak, amelynél a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták az influenzavírus jelenlétét - közölte szerdai sajtóértekezletén Sorina Pintea egészségügyi miniszter. Az áldozatok közül 49-en más betegségekben is szenvedtek.



A tárcavezető szerint az influenza főleg az ország déli, délkeleti részén terjed, az ország középső (erdélyi) térségében kisebb, regionális fertőző gócok alakultak ki. Úgy értékelte: az idei járvány sem súlyosabb a tavalyinál, de hamarabb kezdődött, és magasabb a halálos áldozatok száma, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban.



Pintea beszámolt arról, hogy a minisztérium által rendelt, 1 millió 300 ezer influenza elleni ingyenes oltásból is rendelkezésre áll még több mint 12 ezer adag, a tárca által rendelt újabb 30 ezer vakcina szétosztását pedig csütörtökön kezdik meg a pótlást igénylő megyei közegészségügyi intézetek között.



A tárcavezető szerint továbbra is a megelőzés - a megfelelő higiénia és a védőoltás - a leghatásosabb védekezés az influenza ellen.



Azzal, hogy országos járvánnyá nyilvánították a betegséget, legfeljebb az változik meg, hogy az eddigi óvintézkedéseket most már be is kellene tartani - jegyezte meg Pintea. Vagyis a látogatási tilalmat ténylegesen is be kell tartani azokban az egészségügyi intézményekben, amelyekben elrendelték, azokban az osztályokban pedig, amelyekben a légúti fertőzések 20 százalék feletti aránya miatt felfüggesztették a tanítást, a gyerekeket a szülők tartsák távol más közösségektől - hívta fel a figyelmet a miniszter.



A tárcavezető reményét fejezte ki, hogy a jövő heti vakáció hozzájárulhat az influenza terjedésének megfékezéséhez. Pintea mégis azt valószínűsítette: a járvány februárban fog tetőzni, a minisztérium célkitűzése pedig az, hogy korlátozzák a halálos áldozatok és súlyos megbetegedések számát.