Állatkínzás

Beteg marhákat dolgozott fel a lengyel vágóhíd

A vágás előtt napokig hevertek a földön a haldokló, beteg marhák (Fotó: TVN24)

Nem kizárt, hogy Szlovákiába is került a lengyelországi vágóhídról származó, rossz minőségű húsból - árulta el keddi sajtótájékoztatóján Gabriela Matečná (SNS) földművelésügyi miniszter.



A szóban forgó vágóhidat azzal gyanúsítják, hogy illegálisan kereskedett beteg marhák húsával - részletezte az esetet a Parameter.sk.



A miniszter állítása szerint a hét elején szerzett tudomást az esetről a cseh agrárminiszterrel folytatott bilaterális tárgyalása során.



„Felszólítottuk a lengyel agrárminisztert, hogy reagáljon. Ez felháborító” – reagált Matečná, aki egyelőre nem tudja, hogy a rossz minőségű lengyel húsból kerülhetett-e a szlovák piacra. A miniszter óva intett mindenkit, aki faluhelyen zugkereskedőktől vásárol húst. Állítása szerint a zugkereskedelmet gyakran a polgármesterek is elősegítik azáltal, hogy teret engednek az értékesítésnek a községi hivatalok előtt. A tárcavezető felszólította a vásárlókat, hogy csak ellenőrzött szlovák élelmiszert vegyenek.

A rejtett kamerás felvételeken látható, ahogy a dolgozók kivágják a beteg marhák testéből a daganatokat, a betegségre utaló nyomokat (Fotó: TVN24)

A szóban forgó ügy olyan botrány, amelynek nemcsak Lengyelországban lesznek következményei, hanem valószínűleg foglalkozni fog vele a Európai Unió agrárminisztereinek tanácsa is.



A lengyel rendőrség már vizsgálatot indított az ügyben. Azt, hogy mi folyik a vágóhídon, a TVN24 televízió riportere filmezte le titokban. A botrányos esetről a BBC is beszámolt. Panel Niemczuk lengyel főállatorvos hétfőn azt mondta: a TVN24 által múlt szombaton vetített riport leleplezte a vágóhíd illegális tevékenységét, melyet szándékosan éjjelente végeztek, hogy elkerüljék az ellenőrzéseket.



A televízió riportere olyan, láthatóan beteg teheneket filmezett le, amelyek gyakran a saját lábukon sem tudtak megállni. Az állatokat teherautókon szállították a vágóhídra. Hogy a levágásuk után hová szállították a húst, nem tudni. A lengyel hatóságok a BBC tájékoztatása szerint több húskészítményt is visszavontak a kereskedelmi forgalomból.