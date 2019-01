Színes

Egy milliárdos liftjébe ragadt egy takarítónő egész hétvégére

A tűzoltók szabadítottak ki hétfőn egy női háztartási alkalmazottat egy milliárdos bankár manhattani házából, amelynek liftjében ragadt egész hétvégére.



Az 53 éves Marites Fortaliza péntek este lépett be a liftbe, Warren Stephens befektetési bankár manhattani házában, a Central Park szomszédságában. A házban rajta kívül senki sem tartózkodott, a család elutazott a hétvégére. A lift a második és a harmadik szint között elakadt, és Fortaliza nem tudott kijutni.



Hétfőn délelőtt a házhoz érkezett egy beszállító, ő értesítette Stephenséket, s végül a tűzoltók szabadították ki a nőt. Mikor rátaláltak, magánál volt, és nyugodt volt - mondták el a mentésben résztvevők.



Fortaliza 18 éve áll a család alkalmazásában, egy családtag a kórházba is elkísérte, ahová kiszáradás miatt szállították be.



A történtek miatt a hatóságok vizsgálatot indítottak.