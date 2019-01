Szlovénia

Munkahelyi zaklatás miatt távozott tisztségéből a szlovén kulturális miniszter

Marjan Sarec szlovén kormányfő hétfőn elfogadta Dejan Presicek kulturális miniszter lemondását, aki munkahelyi zaklatás és hivatali visszaélés miatt távozott a tárca éléről. 2019.01.28 11:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormányfő szerint nagyon ártott ez az emberi kapcsolatoknak a kulturális minisztériumban, és nehéz elképzelni, hogy ugyanaz a csapat folytassa ott tovább a munkát.



A botrány azután tört ki, hogy két hete öngyilkos lett a minisztérium futára. A sajtóban olyan hírek láttak napvilágot, hogy a magánéleti problémákkal is küzdő férfi lelkileg megtört a munkahelyi pszichikai terror miatt.



Egy háromgyermekes apáról van szó, akinek a felesége daganatos beteg. A minisztérium dolgozói szerint a férfit folyamatosan megalázta a miniszter, legközelebbi munkatársai is követték példáját. Sajtóhírek szerint a futárnak a miniszter és családtagjai privát ügyeit kellett intéznie, eközben zaklatták, megalázták és fenyegették.



Presicek tavaly szeptemberben lett miniszter. Sokan azonban felrótták neki, hogy csak azután lépett be a szociáldemokrata pártba (SD), miután megválasztották a kulturális tárca élére. A miniszter korábbam a ljubljanai zene- és balettművészeti konzervatóriumnak volt az igazgatója. Előző munkahelyén is több panasz érkezett rá.



Bár a miniszter mindvégig tagadta a vádakat, és a szociáldemokraták is kiálltak mellette, a kormányfőre bízták a döntést, hogy végül elfogadja-e a tárcavezető lemondását, aki a nyilvánosság nyomására hozta meg döntését. Az ötpárti, kisebbségi kormánykoalíció második legerősebb pártja a SD, amelynek három minisztere van a kabinetben.



A Vecer című napilap hétfőn azt írta, a Presicek-botrány néhány dologra felhívta a figyelmet: a 160 embert alkalmazó minisztériumban 74 bejelentést tettek zaklatásról, ami borzasztó képet fest a szlovén közszférában uralkodó viszonyokról.