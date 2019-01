Külpol

Francia zavargások - Egy súlyos sérülés miatt ismét fellángolt a vita a gumilövedékek használatáról

Feljelentést tett az általános társadalmi elégedetlenséget két hónapja megtestesítő franciaországi sárgamellényesek egyik vezetőjének, Jérome Rodrigues-nak az ügyvédje vasárnap, miután ügyfele az előző napi párizsi megmozduláson súlyosan megsérült az egyik szemén. Philippe de Veulle szerint a sérülést egy rendőrségi gumilövedék, a rendőrség szerint egy úgynevezett oszlató gránát szilánkja okozta. A rendőrség felügyeleti szerve eljárást indított az ügyben.



A sárgamellényesek radikális szárnyához tartozó Jérome Rodrigues szombat délután élőben közvetítette a Facebookon a párizsi Bastille térről a tüntetést, amikor az egyik szemén megsérült. A kiposztolt felvételen jól látszik, hogy a kilencedik percben rendőrök érnek a közelébe és lövedék repül vele szembe. A férfi összeesik és a tüntetéseken önkéntes elsősegélynyújtók, úgynevezett street medics-ek veszik körbe.



"Tárgyi bizonyítékaim vannak arról, hogy gumilövedék volt" - mondta az ügyvéd a BFM francia hírtelevízióban, visszautasítva a rendőrség hivatalos magyarázatát, miszerint az oszlatáshoz használt és Rodrigues közelében felrobbantott gránát egyik szilánkja okozta a szemsérülést.



"Minden nagyon gyorsan történt. Egy gránátot dobtak felém és bekaptam egy lövedéket is. Duplán támadtak. Egy gránáttal a lábamnál és egy lövedékkel is" - mondta a sértett, aki a kórházi ágyából nyilatkozott az LCI hírtelevíziónak.



A gumilövedék használatáról egész héten heves vita folyt a televíziókban, miután a francia rendőrök rendszeresen bevetik, súlyos sérüléseket okozva a tiltakozóknak. A sárgamellényesek szerint az utóbbi két hónapban 15 tüntető vakult meg az egyik szemére sérülés következtében. Christophe Castaner belügyminiszter szerint a gumilövedékek alkalmazásával elkerülhető a fizikai kontaktus az erőszakos tüntetőkkel, e nélkül még több sérült lett volna a megmozdulásokon.



A szombati tüntetéseken most először a rendőrök testre erősített kamerákkal rögzítették a fellépéseiket annak érdekében, hogy a gumilövedékek használata a belügyminiszter szavai szerint "átlátható" legyen. Rodrigues ügyvédje szerint viszont nem volt kamera az ügyfelével szemben fellépő rendőrön, aki "nem tartotta be az érvényben lévő szabályokat és a szakmai etikát".

A szemtanúk által megtalált gumilövedéket átadták a rendőrség felügyeleti szervének, amely szombaton eljárás indított annak kiderítésére, hogy milyen körülmények között sérült meg Rodrigues, akit a tűzoltók szállították kórházba.



Szombaton tizenegyedik alkalommal tiltakoztak a sárgamellényesek Párizsban és a nagyobb városokban. A rendőrség szerint mintegy 70 ezren vonultak utcára, közülük Párizsban kevesebben, mint a korábbi hetekben, de jelentősebb megmozdulások voltak a dél-franciaországi Toulouse-ban, Bordeaux-ban és Dijonban. A tüntetéseket mindenhol kisebb incidensek és összetűzések kísérték a rendőrökkel, országszerte 59 embert vettek őrizetbe.



Az elmúlt két hónapban a sárgamellényes tiltakozók által felállított úttorlaszoknál történt balesetekben tízen vesztették életüket és több mint kétezren megsérültek a tüntetéseken, a rendőrök közül csaknem ezren sérültek meg.



Vasárnap délután a sárgamellényesek követeléseit nem támogató úgynevezett Vörös kendősök szerveznek tüntetést, első alkalommal Párizsban. Céljuk, hogy kifejezzék "a csendes többség" véleményét, amely meg kívánja "védeni a demokráciát és az intézményeket" a sárgamellényesek tüntetésein november óta tapasztalható erőszakos cselekményekkel és a kifejeződő gyűlölettel szemben.