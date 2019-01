Külföld

Venezuelai válság - Mike Pompeo venezuelai különmegbízottat nevezett ki

A neokonzervatívok egyik meghatározó és ellentmondásos személyiségeként számon tartott Abrams jelenleg a Külkapcsolatok Tanácsának Közel-Kelettel foglalkozó munkatársa, korábban a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettese volt George W. Bush kormányában. Bár elsősorban a Közel-Kelet és ezen belül is Izrael és a palesztinok szakértőjeként tartják számon, Ronald Reagan elnöksége idején a latin-amerikai ügyekért felelős külügyminiszter-helyettes volt.



A 71 éves Abrams kinevezése meglepetést keltett Washingtonban, annál is inkább, mivel - ahogyan a Politico című lap emlékeztetett rá - 2017-ben Rex Tillerson akkori külügyminiszter őt szerette volna helyettesének, de Donald Trump az utolsó pillanatban megvétózta ezt. Akkori sajtóinformációk szerint azért, mert Elliott Abrams a 2016-os elnökválasztási kampányban bírálta őt.



"Igazi kincs lesz számunkra, hogy ő segít a venezuelai népnek, a demokrácia és a felvirágzás helyreállításában" - mondta a diplomatáról Mike Pompeo. Kinevezése után Abrams újságíróknak így fogalmazott: "a válság Venezuelában mély, nehéz és veszélyes, és én alig várom már, hogy foglalkozzam vele".



Eliott Abrams korábban több beosztást is betöltött a külügyminisztériumban. Az Irán-kontra botrány idején - amikor Washington közvetítőkön keresztül fegyvereket adott el Iránnak és a pénzből a nicaraguai marxista kormány ellen harcoló ellenzéket, a kontrákat támogatta - Abrams az egyik legharciasabb szószólója volt a kontrák támogatásának. 1991-ben a kontrák támogatásának ügyében bűnösnek vallotta magát a kongresszus félrevezetésében, de George H. Bush elnök amnesztiában részesítette.



A 2016-os kampányban a diplomata többször és erőteljesen bírálta Trumpot, igaz, a demokraták elnökjelöltjét, Hillary Clintont is. "Egyikük sem alkalmas elnöknek" - nyilatkozta akkor. Mindazonáltal nem ő az első Trump-bíráló, aki csatlakozik a Trump-adminisztrációhoz. James Jeffrey, a külügyminisztérium szíriai különmegbízottja régebben hasonlóképpen kritikus volt Donald Trumppal szemben.



Pénteken az amerikai pénzügyminisztérium közleményben jelezte, hogy az amerikai kormányzat a diplomáciai mellett gazdasági eszközöket is igénybe vesz annak érdekében, hogy a venezuelai kormány kereskedelmi tranzakcióiból származó jövedelmek felett az Egyesült Államok által elismert ideiglenes államfő, Juan Guaidó rendelkezhessék.



Washington azonban tartózkodott attól, hogy bejelentse Venezuela amerikai vagyonának és bankszámláinak zárolását.