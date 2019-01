EP-választás

Szavazást segítő új weboldalt indított az EP

Az Európai Parlament (EP) 24 nyelvű, a májusban esedékes EP-választásra való felkészülést segítő, útmutatóval ellátott új weboldalt indított arról, hogyan lehet szavazni az egyes tagállamokban - közölte az uniós parlament pénteken.



A magyar nyelvű oldal címe https://www.europai-valasztasok.eu/



Mint közölték, az oldalon megtalálható az összes, választással kapcsolatos információ. Lépésről lépésre, kérdés-felelet formában magyarázza el a nemzeti választási rendszert, és tájékoztat egyebek között a választás napjáról, a választási korhatárról, a regisztrációs határidőről, a szavazáshoz szükséges dokumentumokról. Az oldal az országonként jelölt képviselők számát és a nemzeti választási hatóság elérhetőségét is tartalmazza.



Az egyes tagállamokról szóló oldalak az ország saját nyelvén és angolul is elérhetők.



A weboldalról kiderül, hogyan lehet külföldről - az unión belülről vagy akár kívülről -, esetleg meghatalmazott révén leadni a szavazatokat. Ez az információ főként az Egyesült Királyságban élő, közel hárommillió uniós állampolgár számára nyújthat segítséget.



A weboldalon emellett információk találhatók az Európai Unióval, a vezető jelöltekkel és a választás utáni eseményekkel kapcsolatban. Az érdeklődők megtudhatják, hogyan kapcsolódhatnak be abba a figyelemfelkeltő kampányba, amely a választási részvételt kívánja ösztönözni. Linket tartalmaz az Európai Parlament választásokkal kapcsolatos híreihez és a választási eredményeket - azok ismeretessé válása után - tartalmazó weboldalhoz. Valamint elérhetőséget az EP képviselőcsoportjaihoz és az európai politikai pártokhoz.