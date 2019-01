Lövöldözés egy floridai bankfiókban, halottak

Egy fegyveres férfi öt embert megölt az Orlandótól mintegy 150 kilométerre délre fekvő, tízezer fős Sebring nevű kisvárosban, a SunTrust bank fiókjában. Az elkövető később kihívta a rendőrséget, és feladta magát - közölte a rendőrség.



Egy 21 éves férfi, név szerint Zephen Xaver, lövöldözés után elbarikádozta magát odabent, így várta a kiérkező rendőröket.



A rendőrök megpróbálták rávenni arra, hogy távozzon a bankból, de miután erre nem volt hajlandó, kommandósok hatoltak be az épületbe, és ott folytatták vele a tárgyalásokat. Az ámokfutó végül feladata megát.



A rendőrség egyelőre nem közölt semmit a támadó indítékairól. Az CNN hírtelevízió jelentése szerint a mészárlás hátterének felderítésébe a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bekapcsolódott.

Investigators release video of 21-year-old Zephan Xaver, the suspect in the shootings deaths of five people inside a Sebring bank. Live coverage on #TV27at10 & #WFTVat11 @WFTV pic.twitter.com/Q8V1X5AE5N