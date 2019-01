Spanyolország

Konténereket gyújtottak fel sztrájkoló taxisok Madridban

Konténerekből, autógumikból rögtönzött "máglyát" gyújtottak fel szerda reggel Madridban taxisok, akik az alternatív közösségi személyszállítást végző cégek (Uber, Cabify) működésének korlátozásáért sztrájkolnak már három napja.

A tiltakozóakció a madridi vásárközpont főbejáratánál vette kezdetét, ahol ezen a napon nyitja meg a spanyol királyi pár a világ egyik legnagyobb nemzetközi turisztikai vásárát. A FITUR nevű rendezvényen több mint 10 ezer kiállító vesz részt és mintegy negyedmillió látogatóra számítanak öt nap alatt.



A taxisok autóikkal a helyszínre vezető több utat is lezártak, mintegy fél órán keresztül akadályozták a közeli M40-es autópálya fogalmát.



Sztrájkolók tömege sorakozott fel egy óriási molinó mögé a vásárközpont főkapujával szemben, amelyet azonban a rendőrségi kordonnal biztosít, hogy a turisztikai rendezvényre érkezők bejuthassanak.



Az útlezárások miatt a metrójáratokat 50 százalékkal sűrítették azon a vonalon, amellyel az esemény helyszínére lehet eljutni.



Madridban hétfőn léptek határozatlan idejű sztrájkba a taxisok. Fő követelésük a hatályos törvényi szabályozás betartása, amely 30 taxisonként 1 úgynevezett VTC-engedély kiadását teszi lehetővé. Ez az a hatósági dokumentum, amelyet a közösségi személyszállítást végző sofőröknek be kell szerezniük a munkavégzéshez Spanyolországban.



A spanyol fejlesztési minisztérium adatai szerint 2018 végén mintegy 66 ezer taxis-, és több mint 13 ezer VTC-engedély volt érvényben az országban. A spanyol fővárosban mintegy 15 ezer taxiengedélyre mintegy 6500 VTC-engedély jutott. Barcelonában közel 11 ezer taxis mellett több mint kétezer VTC-autó működhetett.



A madridi taxisok annak törvényi rögzítését is követelik, hogy az Uber és a Cabify szolgáltatásaira több órával hamarabb előrendelést kelljen leadnia az ügyfélnek, azonban ezt elutasítja a madridi autonóm kormány, amely az elmúlt napokban mindkét oldal képviselőivel is tárgyalóasztalhoz ült.



Katalóniában már hat napja tart a taxisok sztrájkja az alternatív közösségi személyszállítási szolgáltatások feltételeinek szigorítása érdekében.



A barcelonai taxisszervezet legkevesebb 12 órás előrendelés kikötését követelte az Uber és a Cabify szolgáltatásaira, a katalán kormány először 15 percet, majd végül egy órát ajánlott. Utóbbi javaslat elfogadásáról szerdán szavaztatják meg tagjaikat a taxivállalatok.



Az alternatív szolgáltatást biztosító cégek részéről az elmúlt napokban több mint 80 feljelentés érkezett a katalán rendőrséghez járműveik megrongálása miatt.



Barcelonában hétfőn négy rendőr sérült meg sztrájkhoz kapcsolódó különböző tiltakozóakciók során.



Madridban kórházi intenzív osztályon ápolnak egy taxist, aki fejsérülést szenvedett, amikor megpróbált megállítni egy VTC-autóst a sztrájkolók által lezárt egyik autópályán.

Spanyolországban legutóbb tavaly július végén volt hasonlóan nagyszabású, csaknem egy hétig tartó sztrájk több városban amelynek az vetett véget, hogy a szaktárca elfogadta a taxisok legfontosabb követelését és az autonóm kormányok, önkormányzatok hatáskörébe helyezte át az alternatív közösségi személyszállítási szabályozást azzal a kitétellel, hogy 2022-ig az aktuális állami szabályozás marad az irányadó.