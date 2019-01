Klímaváltozás

'Nincs másik bolygónk'

A Youth for Climate nevű mozgalom által kezdeményezett demonstráció résztvevői olyan, ambiciózus klímapolitika elfogadását követelték a belga kormánytól, melynek célja, hogy 1,5 Celsius-fok alatt maradjon a Föld légkörének felmelegedése az iparosodás előtti mértékhez képest.



Az eső és a hideg ellenére a rendőrség szerint mintegy 12 500-an vonultak utcára a városközpontban.



Az egyik szervező hihetetlennek nevezte, hogy tanítási időben ilyen sokan összegyűltek, szerinte ezt a jelzést nem hagyhatja figyelmen kívül a politikai vezetés.



A tüntetők különböző táblákkal vonultak, sokan olyan transzparenseket tartottak a magasba, amelyekre az volt írva, hogy "Nincs másik bolygónk".



A De Standaard című napilap szerint több iskolában is úgy döntöttek, hogy nem írják be a tüntetés miatti hiányzásokat.



"Az oktatás célja, hogy érett állampolgárok váljanak a fiatalokból. A mai akció résztvevői bizonyították, hogy ez az esetükben sikerült" - hangsúlyozta egy helyi iskola igazgatója.