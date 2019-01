Terror

Újabb robbantás Nairobiban a keddi terrortámadás helyszínén

A halottak között 11 kenyai, egy amerikai és egy brit van, két áldozatot pedig egyelőre nem tudtak azonosítani, mert nem volt náluk semmilyen igazolvány. 2019.01.16 08:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Szerda hajnalban is robbantottak és lőttek a kenyai főváros központjában lévő DusitD2 épületegyüttesnél, amelyet előző nap kora délután terrortámadás ért - jelentették hírügynökségek a helyszínről.



Ezzel szemben a kenyai belügyminisztérium szintén hajnalban közölte, hogy a szállodából, éttermekből, üzletekből, irodaházakból álló komplexum minden épületét "megtisztították" a támadóktól, akik feltehetőleg az al-Shabaab szomáliai terrorszervezet emberei.



Az al-Shabaab már kedden magára vállalta a terrorakciót.



A minisztérium szerint "már senki nincs veszélyben" a terroristáktól, minden polgári személyt evakuáltak, azokat is, akikről késő este még azt lehetett tudni, hogy bennrekedtek valamelyik épületben, illetve, hogy túszul ejtették őket a támadók.



Egy meg nem nevezett rendőrségi forrás megerősítette az AFP hírügynökségnek a helyi média korábbi értesülését, miszerint 15 halálos áldozata van a támadásnak, köztük külföldiek. A helyi média úgy értesült, hogy a halottak között 11 kenyai, egy amerikai és egy brit van, két áldozatot pedig egyelőre nem tudtak azonosítani, mert nem volt náluk semmilyen igazolvány.



Az amerikai külügyminisztérium megerősítette, hogy egy amerikai állampolgár is az áldozatok között van.



Egy másik meg nem nevezett rendőrségi forrás azt mondta az AFP-nek, hogy a biztonsági erők akciója a terroristák ellen még tart. A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy még mindig vannak polgári személyek, akik bennrekedtek bizonyos épületrészekben. Egy mentőorvos azt mondta a tudósítónak: két csoportról van szó, és egyes tagjaik mobiltelefonon orvosi segítséget kértek.



Egyelőre nem lehet tudni, hogy hányan voltak kezdetben a támadók, de az egyik kenyai tévé felvételein négy fegyveres látszik.



A terrorelhárító rendőrség egyik tisztje, Mawira Mungania a dpa hírügynökségnek azt mondta:



a terroristák célpontja egy konferencia volt a szállodában, amelyen amerikaiak is részt vesznek, de az esemény helyszínét az utolsó pillanatban megváltoztatták a szervezők. A támadók nem tudtak bejutni a szállodába, ezért a mellette lévő épületet rohanták meg - tette hozzá a tiszt.



A DusitD2 épületegyüttes nincs messze a Westgate bevásárlóközponttól, ahol 2013-ban egy merényletben 67 ember vesztette életét. Azt a támadást is az al-Shabaab követte el. Az al-Kaida terrorhálózattal kapcsolatban álló szervezet nagy területeket tart ellenőrzése alatt Szomália déli és középső részén. Kenyában gyakran követnek el terrorcselekményeket, főleg mióta a nairobi vezetés katonákkal támogatja a dzsihadisták elleni küzdelmet Szomáliában.

Kapcsolódó írások: Robbanások és fegyverropogás egy kenyai luxusszállodánál