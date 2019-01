Thaiföld

Kemény nyugtatók, bilincs, rettegés: ilyen volt igazából a thaiföldi barlangi gyerekmentés

Egy most megjelent könyv szerint csupán a szülők megnyugtatására szánt mese volt, hogy a gyerekeket megtanították úszni. 2019.01.15

Egy most megjelent könyv szerint elkábítva, bilincsben mentették ki a barlangban rekedt thaiföldi gyerek-focicsapatot, miközben a szüleiknek azt mondták, hogy a gyerekeket megtanították úszni - írja az Index.



Mint az ismeretes, 12 gyerek és az edzőjük mászott be egy barlangba kalandvágyból, de a hirtelen lezúduló eső miatt bennrekedtek egy száraz részen, távol a bejárattól. Hosszú, szűk, vízzel teli járatokon kellett kijutniuk, ami olyannyira veszélyes volt, hogy az útvonalon oxigénpalackokat elhelyező egyik búvár meg is halt. A mentés több napon keresztül tartott, az akkori kommunikáció szerint enyhe nyugtatók segítségével, de a gyerekek maguk úsztak ki a barlangból.



Az ABC Australia délkelet-ázsiai tudósítója, Liam Cochrane azonban most megjelent könyvében (The Cave, azaz A Barlang) azt állítja, hogy nem volt ennyire sima a dolog: az írás szerint a fiúk erős gyógyszert kaptak, és a kezüket a hátuk mögött összebilincselték, nehogy ijedtükben leszedjék magukról az oxigénmaszkot, ha esetleg útközben magukhoz térnek.



“A kedélyek megnyugtatására a szülőknek azt mondták, a fiúkat megtanítják merülni, egy légvezetékkel kötik őket össze, és kiúsznak egy búvárral maguk előtt, és egy másikkal maguk mögött. Ez nem volt igaz" - írja Cochrane a könyvben.



"Akik voltak benn elárasztott barlangban, azok tudják, hogy egy tapasztalatlan gyerek nem tud végigmenni egy ilyen iszapos és alattomos akadálypályán." A szerző szerint az egyetlen remény az volt, hogy elkábítják őket, oxigénmaszkot kapnak az arcukra szilikonszigeteléssel, és egyszerűen kihozzák őket a tapasztalt búvárok. Életbevágó volt, hogy a maszkok jól illeszkedjenek, különben megfulladtak volna.



A műveletet egy helyi uszodában gyakorolták a búvárok, titokban. Három hasonló korú gyerekkel tréningeztek, egy kis- egy közepes és egy nagyobb termetűvel. Maszkot tettek rájuk, nyugton kellett maradniuk, majd arccal lefelé vitték őket a víz alatt. Az edzés sikerrel járt, de ez még semmire nem volt garancia a piszkos, átláthatatlan, szűk barlangi vízben.

Az első gyerek, akit kihoztak, 14 éves volt.



Egy injekciótól elveszítette az eszméletét. Ezután búvárruhába tették, a mellkasára légtartályt erősítettek, és kapott egy teljes arcos oxigénmaszkot. Fél perccel később légzése visszaállt normálisra, ekkor megbilincselték, kábellel összekötötték a csuklóit, és a háta mögött rögzítették, hogy ha véletlen felébred, akkor se tegyen kárt a maszkban, ezzel veszélyeztetve a saját és a mentőbúvár életét is.



A fiút ezután nagyjából olyan pózban hozta ki a búvár, mint ahogy az ejtőernyőoktató és a civil van egymás ölében összekötve egy tandemugrásnál



A gyerekeknek előre őszintén elmondtak mindent, de egyikük sem pánikolt. Úgy voltak vele, hogy nekik mindegy, hogyan, de jussanak ki.



Mindenkit ezzel a módszerrel mentettek ki.