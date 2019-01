Kinevezés

Beiktatták Avív Kochávit Izrael új vezérkari főnökének

Kochávi 36 évvel ezelőtt vonult be az izraeli hadsereg ejtőernyős alakulatához, ahonnan tiszti kiképzése után előbb a katonai hírszerzéshez, majd az északi parancsnoksághoz került. 2019.01.16 02:30 ma.hu

Beiktatták hivatalába kedden az izraeli hadsereg új vezérkari főnökét, Avív Kochávi dandártábornokot.



Kochávi a szokásos négyévenkénti váltás keretében, Gadi Ejzenkottól vette át a posztot.



A tel-avivi katonai főhadiszálláson tartott beiktatási ceremónia kezdetén az 54 éves Kochávit, eddigi helyettes vezérkari főnököt altábornaggyá léptették elő.



"Ha készek vagyunk rá, hogy minden erővel megvédjük hazánkat, akkor nem feltétlenül lesz szükség egy újabb átfogó háborúra, de szükség esetén készen állunk a kihívásra" - mondta ünnepi beszédében Benjámin Netanjahu miniszterelnök és védelmi miniszter, s kiemelte az iráni atomfegyverkezés veszélyét, valamint a libanoni síita Hezbollah milícia fegyverkezését.



Kochávi 36 évvel ezelőtt vonult be az izraeli hadsereg ejtőernyős alakulatához, ahonnan tiszti kiképzése után előbb a katonai hírszerzéshez, majd az északi parancsnoksághoz került.



A 2002-es "védekező pajzs" fedőnevű hadműveletben hívta fel magára a figyelmet, amikor a második intifáda legvéresebb szakaszában, Ciszjordániában a magukat az egyik menekülttáborban elbarikádozó a palesztin terroristák ellen a házak falainak lebuldózerezésével hatolt előre egy ejtőernyős alakulat élén. Ezt a módszert később az amerikai hadsereg Irakban és Afganisztánban is alkalmazta.



A háromgyerekes Kochávi a jeruzsálemi Héber Egyetem filozófia szakán szerezte első egyetemi fokozatát, majd az amerikai Harvard egyetemen közigazgatásból kapott mester diplomát, amely mellé még egy második egyetemi fokozatot is szerzett nemzetközi kapcsolatok szakon, szintén Amerikában, a Johns Hopkins egyetemen.



Tavaly nevezték ki a vezérkari főnök helyettesévé, és az izraeli kormány októberben hagyta jóvá személyét a hadsereg élére három jelölt közül, miután a helyi média szerint Avigdor Liberman akkori védelmi miniszter és Netanjahu hónapokig nem tudott megegyezni Ejzenkot utódlásáról.



A hadsereg frissen beiktatott, sorban 22. vezetőjére számos jelentős kihívás vár: Irán kísérletei a katonai térnyerésre Szíriában, a Hezbollah folyamatos háborús készülődése és fegyverkezése Libanonban, és a Gázai-övezet határvidékének állandósult konfliktusai.