Terrorizmus

Egy esetleges észak-szíriai biztonsági övezet kialakításáról beszélt Erdogan és Trump

Egy, a terrorizmustól 'megtisztított', esetleges észak-szíriai biztonsági övezet kialakításáról beszélt Recep Tayyip Erdogan török és Donald Trump amerikai elnök hétfőn telefonon. 2019.01.14 20:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Bár a török államfői hivatal beszámolója a tervezett zónával kapcsolatos részletekre, köztük annak elhelyezkedésére nem tért ki, a biztonsági övezet ötlete vélhetően összefüggésben áll a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milíciával, miután az YPG-t illető nézeteltérés Ankara és Washington között a közelmúltban ismét összeszólalkozásokhoz vezetett. Míg Ankara a törökországi kurd szeparatistákkal szövetséges terrorszervezetet, addig Washington az Iszlám Állam elleni leghatékonyabb szíriai szövetségesét látja a kurd milíciában.



Ankara a napokban azt is nehezményezte, hogy Washington a szíriai kurdok képviselőjének tekinti az YPG-t és nem választja külön a népcsoportot a többségében kurdok alkotta milíciától.



Erdogan a hétfői beszélgetésben hangsúlyozta: Törökországnak semmi problémája nincs a kurdokkal, Ankara célja - a kilátásba helyezett újabb észak-szíriai török hadművelet keretében - a nemzetbiztonságát fenyegető terrorszervezetek, így az Iszlám Állam és az YPG elleni harc.



Az YPG ellenőrizte észak-szíriai területekről tervezett amerikai csapatkivonásra vonatkozóan Erdogan közölte Trumppal: országa kész NATO-szövetségesének, az Egyesült Államoknak minden támogatást megadni ebben a folyamatban.



A török államfői hivatal közlése alapján a két vezető egyetértett abban, hogy nem szabad lehetőséget adni azoknak, akik meg akarják akadályozni a mintegy 2000 amerikai katona kivonását.



A beszélgetés során Erdogan és Trump a kétoldalú gazdasági kapcsolatok előmozdításában is megállapodott.



Ankara és Washington azután kapott össze, hogy John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója január 6-án, vasárnap Jeruzsálemben azt állította, hogy Törökország Szíriában a kurdokat veszi célba. Bolton egyúttal feltételhez kötötte a kilátásba helyezett amerikai csapatkivonást, és kijelentette: Törökországnak garantálnia kell Washington kurd szövetségeseinek biztonságát.



Erdogan nem sokkal később a legalávalóbb, legbecstelenebb, legocsmányabb rágalomnak nevezte Bolton szavait. Csütörtökön Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter már úgy fogalmazott, hogy nem függ az amerikai csapatkivonástól az újabb török hadművelet az YPG ellen.



Trump amerikai idő szerint vasárnap este egy Twitter-bejegyzésben a gazdaság tönkretételével fenyegette meg Ankarát arra az esetre, ha a török hadsereg a kurdokra támadna Szíriában az amerikai katonák kivonása közben. Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő hétfői reagálásában úgy fogalmazott: Törökország a stratégiai partnerséghez illő viselkedést vár az Egyesült Államoktól, és nem akarja, hogy kapcsolatukat "terrorpropaganda árnyékolja be". A szóvivő ugyanakkor hangoztatta: Ankara megvédi a szíriaiakat, beleértve az ottani kurdokat is a terrorizmus minden fenyegetésétől.

A török külügyminiszter, Mevlüt Cavusoglu hétfői sajtótájékoztatóján pedig már a kurdok legnagyobb barátjának nevezte Törökországot. Cavusoglu egyúttal úgy vélte, hogy az amerikai elnökre "komoly nyomás nehezedik" a biztonsági szervek részéről, amelyek ellenzik Trump csapatkivonásra irányuló törekvéseit.